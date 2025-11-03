Bologna, Castro e la dedica speciale dopo la doppietta a Parma

Una doppietta pesante, una doppietta decisiva. Santiago Castro sale a 4 gol in campionato e si impone nel match del Tardini contro il Parma. L’attaccante del Bologna dedica poi i 2 gol ad un compagno di squadra.

“In settimana ho parlato con Ciro, i gol sono per lui“. Così Santiago Castro nel post-match contro il Parma del suo Bologna. L’attaccante argentino ha segnato una doppietta nella gara del Tardini. Reti pesanti, che permettono al Bologna di sognare. I felsinei sono ora a 18 punti a -4 dal Napoli capolista. Santiago Castro è arrivato a gennaio 2024 dal Velez. Da quel momento l’attaccante è cresciuto sempre di più. 1 gol il primo anno in 8 spezzoni di gara. 10 in 46 in tutta la scorsa stagione, già 4 in 11 in questa. Numeri sempre in crescita quelli dell’attaccante che ora condivide lo spogliatoio con un maestro con Immobile.

Bologna, Castro e la dedica per Immobile

Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha segnato una doppietta nel successo al Tardini contro il Parma per 1-3 dell’ultima giornata di Serie A. Al termine del match, l’attaccante ha parlato ai microfoni di DAZN. Castro ha voluto dedicare la doppietta a Ciro Immobile, con il quale ha parlato in settimana. Ecco le sue parole: “Questa settimana ho parlato con Ciro e mi ha detto che non devono essere sempre belli i gol, ma anche sotto porta. E ho fatto gol per lui. Sono contento per la squadra, abbiamo lavorato bene, nonostante il gol subito subito. Si vede che la squadra è unita e andiamo tutti verso lo stesso obiettivo. E’ la prima doppietta per me qui, dobbiamo continuare a pensare a giovedì ora che abbiamo una bella partita in casa“.

In questa stagione, Castro aveva segnato 2 gol nelle prime 10 partite, contro Genoa e Fiorentina, quest’ultimo bellissimo, troppi pochi per le potenzialità dell’attaccante. Le due reti arrivate al Tardini, sporche e da grande bomber, sembrano proprio rappresentare quello chiestogli da Immobile. L’ex capitano della Lazio è arrivato questa stagione alla corte di Italiano. Immobile si è infortunato alla prima giornata contro la Roma. L’attaccante sta lentamente recuperando e dovrebbe tornare a breve a disposizione. Intanto, Ciro, si rende utile nello spogliatoio, dispensando consigli importanti per la crescita dei suoi giovani compagni. Castro sembra averlo capito e applicato immediatamente. L’argentino ha voluto così dedicare le sue due reti, le prime multiple, proprio al compagno. Una doppietta pesante che fa volare e sognare il Bologna in Serie A.