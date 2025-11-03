Marquez senza pietà, ennesima umiliazione per Bagnaia: che batosta

Marc Marquez e Francesco bagnaia sono stati compagni di squadra nel 2025, anche se l’italiano non è mai riuscito a contrastare lo spagnolo.

Francesco Bagnaia ha avuto non poche difficoltà nel corso di questa stagione. Il pilota italiano della Ducati ha vinto solamente due gare in questa stagione, il che lo ha portato non solo a non lottare per il mondiale contro Marc Marquez, ma non è mai stato praticamente neanche in lotta per la seconda posizione in lcassifica generale e adesso si trova addirittura fuori dalla top 3.

Qualcosa di sostanzialmente inimmaginabile prima della stagione attualmente in corso e che ha portato a tante discussioni difficili, molto difficili da ignorare.

Sul suo futuro Ducati non sembra intenzionata a effettuare una sostituzione già per il 2026, però è chiaro che qualcosa dovrà effettivamente cambiare per impedirgli di lasciare il team ufficiale della casa costruttrice di Borgo Panigale in seguito all’anno che deve ancora venire.

Bagnaia, brutte notizie: le dichiarazioni non mentono

Se per Francesco Bagnaia non è stata una buona stagione e per Marc Marquez è stata straordinaria e storica, il fratello Alex può ritenerla di certo eccezionale. Il pilota spagnolo del team Gresini ha dimostrato di meritare fiducia e concessioni adeguate da parte della Ducati, essendo finito già a oltre 400 punti in campionato e matematicamente secondo nel mondiale di MotoGP. Per lui che prima dell’ultima avventura sembrava un po’ un oggetto sconosciuto.

Adesso, invece, è sicuramente uno dei piloti più forti del motociclismo attuale, e si merita tutti gli elogi che stanno arrivando nei suoi confronti in questo momento. Comunque, parlando della GP24 e GP25, ha chiarito la questione delle differenze che ci possono essere e che possiamo considerare. Un argomento, questo, che ha fatto discutere non poco nel corso di tutto l’anno in riferimento alle difficoltà di Francesco Bagnaia: “Non ho provato la GP25, quindi non posso dire se sia migliore o peggiore, ma da quello che vediamo nei dati, la differenza è minima“.

Il riferimento è alla telemetria della Ducati, che sembra riporti davvero una differenza minima fra una e l’altra motocicletta. Alex Marquez ha anche ammesso che gli piacerebbe avere l’esplosività di Marc, anche se ha anche detto che forse al fratello più vincente manca in certi momenti la calma che contraddistingue lui. In linea generale, però, preferirebbe essere più esplosivo di quello che effettivamente è. Tornando alle differenze fra le moto, appare chiaro che è tutto tranne che enorme.