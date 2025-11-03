Un avvio da record in Serie A. Dopo 10 giornate sono infatti 4 le squadre in vetta al campionato, Napoli, Inter, Milan e Roma. A guidare la classifica gli azzurri di Antonio Conte.

Partenza da record in Serie A. Per la prima volta nell’era dei 3 punti, sono infatti 4, le squadre in vetta, divise da 1 lunghezza. 22 i punti del Napoli, 21 per Inter, Milan e Roma. Avvio clamoroso di stagione quindi e lotta Scudetto più aperta che mai. Il Napoli campione in carica guida la graduatoria. Subito dietro le 3 rivali. Gli azzurri arrivano dal pari 0-0 contro il Como. Vittoria 1-2 sofferta in trasferta per l’Inter a Verona arrivata solo allo scadere. Milan e Roma si sono invece affrontate nell’ultima giornata. Ad avere la meglio i ragazzi di Allegri che hanno impedito così l’allungo in vetta della banda Gasperini frenata 1-0 a San Siro.

Partenza da record in Serie A. Era infatti dall’ultimo campionato con 2 punti a vittoria, stagione 1993/94, che dopo 10 giornate non si presentavano 4 squadre divise da un punto in vetta alla Serie A. Oggi sono Napoli a 22, Inter, Milan e Roma a 21. Allora furono addirittura 5 le squadre, Juventus e Sampdoria a 15 punti, Parma, Milan e Inter a 14. Al termine di quel campionato fu il Milan di Fabio Capello a laurearsi campione. I rossoneri vinsero il 14^esimo Scudetto, il terzo consecutivo. La classifica cannonieri con 23 gol la vinse poi Giuseppe Signori. Da allora sono passati 32 anni. Ora a guidare la Serie A c’è il Napoli di Antonio Conte, campione in carica. Alle sue spalle, l’Inter di Chivu, il Milan di Allegri e la Roma di Gasperini.

Gli azzurri sognano il secondo Scudetto consecutivo, il terzo negli ultimi 4 anni. Ad inseguire l’Inter di Cristian Chivu alla sua prima stagione sulla panchina dell’Inter e reduce da 9 vittorie e una sconfitta (il 3-1 del Maradona contro il Napoli) nelle ultime 10 in stagione. Il Milan sta vivendo la seconda era di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero è imbattuto dalla prima giornata quando la banda di Max andò ko 1-2 a sorpresa contro la Cremonese. Da allora è nato un nuovo Milan, capace di battere in due scontri diretti Napoli e Roma a San Siro. Gasperini, invece ha dato nuova linfa alla Roma che già aveva chiuso in crescendo la scorsa stagione con Ranieri. L’avvio di campionato è stato importante con i giallorossi che fino ad ora hanno pagato qualcosa in Europa.