Termina con un rotondo successo nei play-off di MLS la sfida tra il Los Angeles FC e Austin: massiccio 1-4 degli ospiti con uno straordinario Son, che ha aperto le marcature con un super gol.

Una serata perfetta al Q2 Stadium: il Los Angeles FC ha schiantato Austin per 4-1 in una partita dominata in lungo e in largo dagli ospiti. LAFC ha ha staccato il pass per le semifinali dei playoff della Western Conference di MLS. Ad aprire le danze è stata una vecchia conoscenza europea: l’ex Tottenham Heung-Min Son.

La doppietta di Bouanga ha di fatto chiuso il match prima dell’intervallo con i padroni di casa che hanno segnato allo scadere della prima frazione di gioco con un penalty trasformato da Pereira. Nella ripresa al 93′ Ebobisse ha chiuso definitivamente i giochi.

Son brilla in MLS: super gol e sirene italiane

Nelle ultime settimane si sta parlando in maniera incessante di Heung-Min Son al Milan: in forza al Los Angeles FC dopo l’addio al Tottenham il capitano della Corea del Sud potrebbe approdare in rossonero a gennaio, durante i tre mesi di pausa della MLS.

Sembrerebbe che nel suo contratto ci sia una “Beckham-clause”, che gli permetterebbe di giocare in una squadra europea durante la sosta americana: l’obiettivo è chiaro, non interrompere la stagione e prepararsi al meglio in vista del Mondiale del 2026.

Son Heung-Min. FILTHY. 😮‍💨@LAFC // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/ut7rszmUts — Major League Soccer (@MLS) November 3, 2025

Son andrebbe in prestito fino alla ripresa della nuova stagione con il sudcoreano che ha due predecessori illustri come David Bechkam, attuale proprietario dell’Inter Miami che la utilizzò proprio per vestire la maglia del Milan o Thierry Henry che, dal New York Red Bulls tornò per un breve periodo all’Arsenal

I tifosi del Milan continuano a sognare il potenziale arrivo del sudcoreano che alzerebbe sicuramente la qualità del reparto offensivo della squadra allenata da Massimiliano Allegri che dopo Luka Modric si troverebbe in rosa un giocatore esperto desideroso di non interrompere per un breve periodo la sua stagione!