SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Altri sport » Tania Cagnotto, confessione terrificante: “Mi sono sentita abusata”

Tania Cagnotto, confessione terrificante: “Mi sono sentita abusata”

di

Tania Cagnotto è stata grande protagonista in passato dello sport italiano, e adesso ha riportato un annuncio davvero preoccupante.

Tania Cagnotto, nata a Bolzano il 15 maggio 1985, è un’ex tuffratrice e dirigente sportiva italiana. Unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale individuale nei tuffi, è anche la nuotatrice europea con il maggior numero di podi in carriera.

tania cagnotto scandalo
Rivelazione davvero sconvolgente (www.sportitalia.it – X Tutti Convocati)

A Rio de Janeiro 2016, si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri e quella d’argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapé.

Considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi, ancora oggi si parla di lei in termini davvero positivi per ciò che ha raccolto nel corso della sua carriera e che è riuscita a conquistare grazie a tanto impegno e dedizione che meritano di essere considerati anche nel 2025. Stavolta, però, parliamo di lei per una rivelazione davvero alquanto delicata: scopriamo qualcosa di più a riguardo.

Tania Cagnotto, la rivelazione è delicata: di cosa si tratta

Tania Cagnotto è una delle grandi sportive che l’Italia ha avuto la fortuna di vedere in azione nel corso degli anni. Purtroppo, però, è anche una delle vittime di quello che è stato rivelato al TG1, un sito raccapricciante in cui donne famose e attive nel mondo del cinema, dello sport e della politica sono state immortalate durante rapporti sessuali e orge semplicemente falsi. Tutte fotografie realizzate con l’intelligenza artificiale e raccolti sul sito Cfake, che sono diventate protagoniste di un’inchiesta da parte della Procura di Roma.

tania cagnotto scandalo
Scoppia il caso delle imamgini esplicite fatte con l’AI, coinvotla anche Tania Cagnotto (www.sportitalia.it – X ItaliaTeam)

Il TG1 ha raccolto le dichiarazioni di Tania Cagnotto a riguardo, lei che è stata purtroppo una delle vittime di questa storia. L’ex nuotatrice ha ammesso che si sente sotto shock: “Mi sono sentita abusata e derubata, Quello che mi preoccupa di più sono le conseguenze gravissime che queste cose possono avere sulle giovani generazioni”. Oltre a lei, ci sono oltre 400 italiane finite sulle pagine web di questo sito in fotografie sessualmente esplicite.

Chi investiga a riguardo deve ancora capire come poter procedere, anche perché c’è il rischio che il server sia situato al di fuori dell’Italia. Per i responsabili, comunque, potrebbero essere presto avviate accuse di diffamazione e di trattamento illecito di dati personali. Per il momento, tale sito continua ad andare avanti e a pubblicare post che coinvolgono anche star passate come Sophia Loren. La speranza è che presto si agisca al meglio per fare giustizia e cambiare le cose a riguardo.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×