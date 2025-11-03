Tania Cagnotto, confessione terrificante: “Mi sono sentita abusata”

Tania Cagnotto è stata grande protagonista in passato dello sport italiano, e adesso ha riportato un annuncio davvero preoccupante.

Tania Cagnotto, nata a Bolzano il 15 maggio 1985, è un’ex tuffratrice e dirigente sportiva italiana. Unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale individuale nei tuffi, è anche la nuotatrice europea con il maggior numero di podi in carriera.

A Rio de Janeiro 2016, si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri e quella d’argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapé.

Considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi, ancora oggi si parla di lei in termini davvero positivi per ciò che ha raccolto nel corso della sua carriera e che è riuscita a conquistare grazie a tanto impegno e dedizione che meritano di essere considerati anche nel 2025. Stavolta, però, parliamo di lei per una rivelazione davvero alquanto delicata: scopriamo qualcosa di più a riguardo.

Tania Cagnotto, la rivelazione è delicata: di cosa si tratta

Tania Cagnotto è una delle grandi sportive che l’Italia ha avuto la fortuna di vedere in azione nel corso degli anni. Purtroppo, però, è anche una delle vittime di quello che è stato rivelato al TG1, un sito raccapricciante in cui donne famose e attive nel mondo del cinema, dello sport e della politica sono state immortalate durante rapporti sessuali e orge semplicemente falsi. Tutte fotografie realizzate con l’intelligenza artificiale e raccolti sul sito Cfake, che sono diventate protagoniste di un’inchiesta da parte della Procura di Roma.

Il TG1 ha raccolto le dichiarazioni di Tania Cagnotto a riguardo, lei che è stata purtroppo una delle vittime di questa storia. L’ex nuotatrice ha ammesso che si sente sotto shock: “Mi sono sentita abusata e derubata, Quello che mi preoccupa di più sono le conseguenze gravissime che queste cose possono avere sulle giovani generazioni”. Oltre a lei, ci sono oltre 400 italiane finite sulle pagine web di questo sito in fotografie sessualmente esplicite.

Chi investiga a riguardo deve ancora capire come poter procedere, anche perché c’è il rischio che il server sia situato al di fuori dell’Italia. Per i responsabili, comunque, potrebbero essere presto avviate accuse di diffamazione e di trattamento illecito di dati personali. Per il momento, tale sito continua ad andare avanti e a pubblicare post che coinvolgono anche star passate come Sophia Loren. La speranza è che presto si agisca al meglio per fare giustizia e cambiare le cose a riguardo.