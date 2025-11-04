La Fiorentina esonera Pioli: ufficiale. Cosa succede ora

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito la società viola ha infatti annunciato l’esonero del tecnico, tornato quest’estate.

La Fiorentina ha ufficialmente esonerato Stefano Pioli. Termina quindi dopo 10 gare di campionato, senza vittorie. E 4 di Conference League, 4 successi su 4 la seconda avventura del tecnico con la casacca viola. Un addio maturato dopo il pesante ko contro il Lecce ma che sembrava inevitabile già da settimane. La Fiorentina sta vivendo il peggior momento della sua storia recente. I gigliati sono attualmente ultimi a 4 punti in classifica. Con l’esonero di Pioli è stato promosso ad interim Daniele Galloppa, tecnico della Primavera. Roberto D’Aversa resta il favorito per diventare il nuovo allenatore.

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la società viola, ha infatti sollevato dall’incarico il tecnico dopo un avvio di stagione tragico: “Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del suo lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa“. Così quindi la società gigliata saluta l’ex tecnico. Ora i viola dovranno scegliere il nuovo allenatore con D’Aversa che è in pole.

Dopo l’esonero di Stefano Pioli, sarà Daniele Galloppa a guidare la Fiorentina nell’allenamento odierno in attesa di trovare un nuovo allenatore. Se non verrà scelto in tempo potrebbe toccare allo stesso tecnico della Primavera, guidare la Prima Squadra nella trasferta di Magonza in Conference League contro il Mainz. Il favorito per succedere a Pioli è attualmente Roberto D’Aversa con cui, secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, ci sono già gli accordi.

Valutato anche il nome dell’ex Torino, Paolo Vanoli, pista poi scartata. Altri nomi usciti ma mai contattati sono quelli di Raffaele Palladino, ex tecnico dei gigliati, nella scorsa stagione e di Roberto Mancini. La scelta della società gigliata sembra essere ricaduta però sull’ex Empoli, che già conosce parte del gruppo per averlo già allenato. Fazzini e Viti proprio con l’Empoli, Sohm a Parma, Pongracic e Piccoli a Lecce.