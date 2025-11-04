Musetti non se ne capacita, Sinner ha superato il limite: gelo a Parigi

Lorenzo Musetti è uno dei grandi protagonisti del tennis italiano, anche se stavolta i suo irisultati dipendono da Jannik Sinner.

Parliamo spesso di Jannik Sinner, che è il tennista italiano per eccellenza in questo momento, e ha praticamente battuto tutti quanti i record che lo hanno preceduto fra gli azzurri o quasi.

Tuttavia, non è il solo giocatore italiano di grande talento che possiamo apprezzare in questo momento. Facciamo particolare riferimento a Lorenzo Musetti, che sicuramente vuole concludere al meglio una stagione intensa e piena di impegni. Per riuscirci, per quanto possa sembrare assurdo, ha bisogno di Jannik Sinner.

L’altoatesino è stato grande protagonista fino a poch igiorni fa del Masters 1000 di Parigi, in cui ha lasciato tutti quanti a bocca aperta per il livell oche è riuscito a sostenere nel quadrato di gioco indoor dell’evento francese: uno dei maggiori interessati alle sue prestazioni, proprio Lorenzo Musetti.

Musetti ringrazia Sinner: di cosa si tratta

Jannik Sinner ce l’ha fatta, ha battuto Aliassime in finale al Masters 1000 di Parigi ed è tornato numero uno al mondo della classifica ATP. Un risultato straordinario e semplicemente eccezionale, visto e considerato il fatto che gli ha permesso anche di essere il primo italiano a conquistare tale torneo nella storia del tennis. Proprio come accaduto a Wimbledon quest’anno, anche se chiaramente il torneo del Grande Slam inglese aveva ben altro credito e blasone.

Ma comunque, si tratta di un successo davvero considerevole. E fra le altre cose, tale risultato fa contento anche Lorenzo Musetti. Già, perché la vittoria di Sinner contro uno specialista indoor come Aliassime, ha permesso a Musetti di rimanere moderatamente tranquillo in vista delle ATP Finals. Il vantaggio del canadese nella Race è adesso di 160 punti, quindi Musetti è completamente in ballo e in gioco per l’evento di Torino. Staremo a vedere, quindi, se sarà sufficiente per permettere a un altro italiano di far parte di questa tappa importantissima per tanti giocatori di caratura internazionale.

A partire proprio da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si sfideranno per decretare chi sarà verso metà novembre il numero uno al mondo in maniera definitiva, almeno per quanto riguarda il 2025. Se per quanto riguarda il loro confronto pare essere semplicemente un ballo a due, c’è ancora molto da dire per giocatori come Aliassime e Musetti, con quest’ultimo che cercherà di fare del suo meglio per essere grande protagonista anche a Torino. In suo aiuto, sicuramente, è venuto proprio Sinner.