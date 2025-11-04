Napoli, De Bruyne torna a parlare e manda un messaggio ai tifosi

L’infortunio di Kevin De Bruyne è stata una brutta botta per il Napoli e Antonio Conte. Il centrocampista azzurro tornerà a disposizione nel 2026. Nel frattempo il Belga è tornato a farsi sentire tramite i social.

Tramite un post sul suo profilo Instagram Kevin De Bruyne ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del Napoli. I calciatore ha confermato la sua assenza per diverso tempo dai campi di gioco, tranquillizzando però i tifosi azzurri sull’esito positivo dell’operazione. De Bruyne è quindi carico per tornare al più presto possibile per dare una mano alla causa azzurra. Un ko pesante quello del Belga che aveva iniziato molto bene la stagione al netto di qualche critica di troppo, infatti, il Belga tra campionato e Champions aveva già segnato 4 gol. Ora il riposo forzato con il centrocampista che vuole tornare più forte nel 2026.

Napoli, De Bruyne: operazione ok

Tramite un post su Instagram, Kevin De Bruyne, ha voluto tranquillizzare i tifosi del Napoli sulle sue condizioni post operazione e sull’esito della stessa: “Ciao a tutti, come sapete starò fuori per un po’. La buona notizia è che l’intervento è andato perfettamente. Il mio percorso di recupero è già iniziato! Grazie a tutti per i messaggi“. Questo il breve ma importante messaggio del centrocampista Belga per i tifosi azzurri. Kevin De Bruyne, out dalla gara con l’Inter, dove ha segnato il rigore, infortunandosi, tornerà solo nel 2026. Un’assenza lunga quella dell’ex Manchester City che non aiuta certamente Antonio Conte che tra dicembre e gennaio dovrà probabilmente fare a meno anche di Anguissa che a meno di sorprese dell’ultimo minuto sarà impegno in Coppa d’Africa con il Camerun.

Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Napoli, stasera l’Eintracht Francoforte

In attesa di recuperare Kevin De Bruyne, out per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, il Belga tornerà solo a Febbraio, il Napoli si prepara ad affrontare l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera per la quarta gara di Champions League. La banda Conte ha perso entrambe le trasferte, contro Manchester City e PSV e ha vinto in casa contro lo Sporting Lisbona. Il match contro i tedeschi è quindi fondamentale per riprendere la corsa e cercare di qualificarsi nelle prime 24 per accedere al playoff. Una sfida che gli azzurri affronteranno in emergenza, oltre De Bruyne, assenti anche Lukaku, Contini e Meret. Da valutare poi le condizioni di Gilmour e Spinazzola non al meglio dopo l’ultima gara contro il Como.