Alcaraz disintegrato, a Panatta basta una frase: umiliazione pubblica

Carlos Alcaraz, dopo quantoa ccaduto al Masters 1000 di Parigi, si trova adesso al centro dell’attenzione: scopriamo perché.

Carlos Alcaraz, seppur brevemente, è tornato al secondo posto in graduatoria mondiale, dopo essere stato primo per varie settimane. Questo è accaduto grazie alle prestazioni eccezionali mostrate recentemente da Jannik Sinner, ma anche a causa della prestazione sottotono messa in campo a Parigi dallo stesso spagnolo.

Il fuoriclasse iberico, al Masters 1000 francese, è apparso non poco in difficoltà dal punto di vista della prestazione messa in campo. E infatti, è stato eliminato quasi immediatamente dalla competizione.

Cercherà di rifarsi quasi immediatamente alle ATP Finals di Torino, dove per l ui diviene obbligatoria una prestazione tutto tranne che sottotono. Anche perché, oltre che su Sinner, adesso i riflettori sono tutti puntati proprio su Carlos Alcaraz.

Alcaraz nel mirino: per quale motivo

Carlos Alcaraz nel mirino di Adriano Panatta. L’ex tennista italiano ne ha parlato, approfittando del successo a Parigi di Jannik Sinner. Intervenuto durante il programma televisivo La nuova domenica sportiva, ha elogiato l’altoatesino. Pur essendo nettamente favorito dopo che è uscito Alcaraz, ha anche precisato che Sinner è tornato numero uno al mondo, il che non è di poco conto. Per quanto, molto probabilmente, il sorpasso in classifica durerà ancora poco.

Poi si è concentrato sul suo punto di vista riguardo alla situazione che riguarda proprio Alcaraz: “Può incorrere in una giornata storta e perdere, a Jannik al primo o secondo turno non capita mai. O perde in finale o si fa male, Carlos quindi deve stare attento. O è sempre concentrato o non lo batte più. Spero in una finale tra di loro a Torino”. Panatta ha anche detto la sua sui cambiamenti di gioco apportati da parte di Sinner, che stando alla sua opinione sta sperimentando tante cose, continua a imparare e a migliorare costantemente. Adesso fa molte più palle corte rispetto a prima, serve anche meglio e l’atteggiamento generale in campo sembra decisamente più rilassato.

Questo perché, stando a Panatta, sembra anche più rilassato mentre gioca in campo, avendo consapevolezza dei suoi punti di forza. Anche una leggenda del tennis italiano come Panatta riconosce quindi ciò che Jannik Sinner sta compiendo in questi anni e mesi. Del resto, ha fatto rinascere il movimento tennistico italiano, portandolo a un livello davvero eccezionale. Staremo a vedere cosa accadrà alle ATP Finals, nel frattempo Carlos Alcaraz è avvertito: Jannik Sinner è in formissima.