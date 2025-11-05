Marsiglia-Atalanta, Juric strattona Lookman: faccia faccia duro | VIDEO

Battibecco tra Ademola Lookman e Ivan Juric nel secondo tempo della sfida di Champions League Marsiglia-Atalanta, valevole per la quarta giornata.

Momenti di tensione al Veledrome con l’allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric e Ademola Lookman protagonisti di un diverbio piuttosto acceso al momento della sostituzione nel secondo tempo con l’allenatore che ha strattonato vistosamente il nigeriano.

Poco prima il numero 11 aveva sbloccato il match contro l’Olympique Marsiglia con un tap-in vincente dopo l’assist di Bellanova, ma il tutto è stato vanificato da una posizione irregolare di Krstovic. I nerazzurri poco dopo sono riusciti a sbloccare il match con una perla assoluta di Samardzic dopo aver fallito nel primo tempo un rigore con De Ketelaere.

Juric-Lookman: alta tensione al Velodrome

Tensione all’Atalanta tra l’allenatore e l’attaccante durante la sfida di Champions League contro i transalpini: l’ex Pallone d’Oro africano non ha preso bene la scelta del tecnico della Dea, che lo ha richiamato in panchina quando mancavano circa 15 minuti al termine del match. I due sono stati protagonisti di un duro faccia faccia prima di essere separati da alcuni componenti della panchina.

Juric si stava menando con Lookman: pic.twitter.com/2dRiIByDdv — Riccardo (@Dulafive5) November 5, 2025

Ademola Lookman è stato più volte vicino a lasciare l’Atalanta nel calciomercato estivo con l’Inter che ci aveva provato con forza non riuscendo ad accontentare le richieste della Dea. Dopo essersi allenato a parte, il nigeriano è rientrato in pianta stabile in prima squadra nonostante la voglia di cambiare aria.

La scena avvenuta in Francia dimostra il clima di tensione all’interno del club con Ivan Juric che si gioca anche il futuro della panchina dopo aver trovato la prima sconfitta in Serie A con l’Udinese. La dirigenza si sta iniziando a guardare intorno alla ricerca di una eventuale guida tecnica con il futuro del croato che dipende dall’esito delle partite con Marsiglia e Sassuolo, ultimi due match prima della sosta.