Marsiglia, coreografia da brividi con Bob Marley: cosa significa

I tifosi del Marsiglia si sono superati con una splendida coreografia prima dell’inizio della sfida contro l’Atalanta. Una coreografia da brividi dedicata a Bob Marley.

Splendida coreografia da parte dei tifosi francesi dell’Olympique Marsiglia prima dell’inizio della sfida contro l’Atalanta. Un omaggio a Bob Marley, giochi di fuoco e di luci in una bolgia infernale.

La coreografia dei tifosi del Marsiglia nella sfida contro l'Atalanta
Marsiglia, coreografia da brividi contro l’Atalanta

Non è la prima volta che i tifosi del Marsiglia omaggiano Bob Marley. Lo avevano già fatto nella stagione 2022/23, con una maglia ispirata al legame con il movimento Rastafari e alla sua simbologia. Il club francese ha infatti scelto di dedicare la sua maglia dalla figura di Bob Marley, un artista che ha avuto un importante influenza e ispirazione per molti atleti e tifosi, grazie anche alla sua battaglia contro l’ingiustizia sociale e per i messaggi di speranza e resistenza contenuti nelle sue canzoni.

Ma questa volta lo slogan della scritta che compare al Velodrome ha anche un significato più profondo. Ovvero un omaggio alla Giamaica recentemente colpita e devastata dall’uragano Melissa. L’auspicio per il popolo giamaicano è di seguire lo spirito e le parole di Bob Marley. L’invasione rialzarsi sempre nonostante tutto!

