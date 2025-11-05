Wta Finals, a Riad Errani e Paolini eliminate da Kudermetova-Mertens: 6-3 6-3

Un consiglio prezioso, preziosissimo, da parte del numero 2 al Mondo. Lo sa bene Jasmine Paolini, una delle atlete di punta del nostro tennis che, durante le Finals dello scorso anno a Malaga, ha ricevuto da Jannik Sinner un prezioso consiglio.

A svelare il retroscena è stata proprio la Paolini, in un’intervista riportata da Gazzetta.it. Il fatto risale allo scorso novembre quando sia Jasmine sia Jannik Sinner erano impegnati a Malaga per le Finals. Il consiglio sarebbe stato rivolto da Sinner a Renzo Furlan, che all’epoca allenava proprio la Paolini. Un consiglio preziosissimo che la tennista azzurra si è portata avanti. Ma cosa si sarebbero detti i due?

Paolini rivela: “Ecco come sono andate le cose”

Jasmine Paolini ha rivelato: “Renzo Furlan stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo, ma non posso dire di cosa si tratta perché altrimenti lo verrebbero a sapere anche le mie avversarie”.

E sul consiglio vero e proprio, la Paolini ha aggiunto: “Furlan mi ha detto: ‘Jannik ha detto che devi fare questo’. E’ chiaro che quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi farlo. Come puoi dire di no a un suo consiglio?”