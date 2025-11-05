SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » Wta Finals, a Riad Errani e Paolini eliminate da Kudermetova-Mertens: 6-3 6-3

Wta Finals, a Riad Errani e Paolini eliminate da Kudermetova-Mertens: 6-3 6-3

di

Delusione per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals. La coppia azzurra, infatti, non ha superato il girone, a risultare fatale è stata la sconfitta in due set nel match decisivo contro Kudermetova/Mertens. Le due si sono imposte con un doppio 6-3.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate dalle WTA Finals. Le due azzurre hanno perso la sfida decisiva contro il duo formato da Kudermetova e Mertens, salutando dunque la competizione. Delusione per le azzurre che speravano in un’altra vittoria nella propria carriera.

Jasmine Paolini e Sara Errani
Jasmine Paolini e Sara Errani

 

Atp Finals, domani il sorteggio dei gironi 

Domani le Atp Finals entreranno nel vivo con il sorteggio dei gironi della prima fase, del singolare e del doppio. La cerimonia e la conferenza stampa di presentazione del torneo sono previste per le 12:00 di giovedì 6 novembre, al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, che per il quinto anno consecutivo ospita il prestigioso torneo di tennis.

Il trofeo sarà conteso dagli otto migliori giocatori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio. Sono due i gironi del Round Robin che verranno sorteggiati.

Paolini, svela un retroscena su Sinner

Un consiglio prezioso, preziosissimo, da parte del numero 2 al Mondo. Lo sa bene Jasmine Paolini, una delle atlete di punta del nostro tennis che, durante le Finals dello scorso anno a Malaga, ha ricevuto da Jannik Sinner un prezioso consiglio. 

A svelare il retroscena è stata proprio la Paolini, in un’intervista riportata da Gazzetta.it. Il fatto risale allo scorso novembre quando sia Jasmine sia Jannik Sinner erano impegnati a Malaga per le Finals. Il consiglio sarebbe stato rivolto da Sinner a Renzo Furlan, che all’epoca allenava proprio la Paolini. Un consiglio preziosissimo che la tennista azzurra si è portata avanti. Ma cosa si sarebbero detti i due?

Jasmine Paolini, tennista azzurra
Jasmine Paolini, tennista azzurra

Paolini rivela: “Ecco come sono andate le cose”

Jasmine Paolini ha rivelato: “Renzo Furlan stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo, ma non posso dire di cosa si tratta perché altrimenti lo verrebbero a sapere anche le mie avversarie”. 

E sul consiglio vero e proprio, la Paolini ha aggiunto: “Furlan mi ha detto: ‘Jannik ha detto che devi fare questo’. E’ chiaro che quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi farlo. Come puoi dire di no a un suo consiglio?”

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×