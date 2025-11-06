Europa League, la Roma vince 2-0 a casa dei Rangers. Bologna-Brann scialbo 0-0

Si sono concluse da poco le gare odierne di Europa League, con le due italiane in campo. La Roma vince 2-0 contro i Glasgow Rangers, mentre il Bologna pareggia 0-0 contro il Brann. Ecco la cronaca dei due match.

Stasera sono scese in campo Roma e Bologna per i rispettivi turni di Europa League. I giallorossi hanno vinto 2-0 sul campo dei Rangers Glasgow, mentre i rossoblù hanno pareggiato 0-0 contro il Brann.

Glasgow Rangers-Roma, la cronaca del match

I giallorossi partono meglio e al 13′ la sbloccano subito: Cristante spizza un cross sul secondo palo, la palla arriva a Soulé che segna la rete del vantaggio. Al 16′ i padroni di casa reagiscono con Chermiti, ma il suo diagonale va fuori. Tra il 22′ e il 23′ la Roma torna avanti prima con Soulé e poi con Hermoso, ma i due non riescono a concretizzare le occasioni da rete. Al 36′ arriva però il raddoppio dei capitolini: Dovbyk scarica per Pellegrini che la piazza sul secondo palo.

A fine primo tempo un’occasione per parte, ma il risultato non si smuove. Nella seconda frazione di gara succede poco e niente: i padroni di casa non pungono, la Roma gestisce al meglio il doppio vantaggio e spreca anche qualche occasione per calare il tris, chiudendo dunque la partita sul definitivo 2-0. Con questo risultato, i giallorossi salgono in classifica e sono adesso in zona playoff. Nelle partite successive, i giallorossi non dovranno perdere terreno per non compromettere la qualificazione, vitale per i progetti futuri dei capitolini.

Bologna-Brann, il resoconto

Inizia in maniera scialba la gara del Dall’Ara. Il primo episodio della serata arriva al 23′: Lykogiannis entra duro su Kornvig, il direttore di gara espelle il terzino, decisione confermata anche dal Var. I rossoblù provano a risistemarsi dopo l’inferiorità numerica e al 44′ hanno anche un’occasione da rete: Bernardeschi cerca la conclusione sul secondo palo ma la sfera termina al lato.

Nel secondo tempo succede poco e nulla: il Bologna prova a riversarsi in avanti nonostante l’inferiorità numerica e si rende pericoloso soprattutto nel finale, il Brann non punge più di tanto e la gara termina 0-0. Con questo risultato, i ragazzi di Vincenzo Italiano rimangono in piena corsa per la qualificazione. Al momento i felsinei occupano uno dei posti utili per l’accesso ai playoff, ma è chiaro che nelle ultime partite rimanenti bisognerà fare qualcosa di più per continuare il cammino europeo.