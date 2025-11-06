Follia in MotoGP: Bagnaia incredulo, ribaltone nel mondiale

In MotoGP sembra che possa accadere qualcosa di incredibile da un momento all’altro: di cosa stiamo parlando precisamente.

La MotoGP si prepara a fare ritorno, e cercherà per l’ennesima volta di regalare uno spettacolo più unico che raro. Anche se il mondiale piloti è già stato archiviato da tempo dall’infortunato Marc Marquez, e suo fratello Alex è matematicamente vice campione del mondo, c’è ancora molto di cui parlare all’interno della classe regina del motomondiale.

A partire da quella che è di fatto una rivelazione incredibile e sorprendente e che metterebbe non poco sulla graticola lo stesso Francesco Bagnaia.

Un impressionante ribaltone all’interno del mondiale di MotoGP destinato a lasciare a bocca aperta oltre che a dir poco incredulo il tre volte campione del mondo con il numero 63. Ma di cosa si tratta precisamente? Non ci resta altro da fare che scoprirlo insieme, veniamo a capo di tutti i dettagli di questa particolare questione.

Bagnaia incredulo, può davvero succedere: i dettagli

Il protagonista di questa questione è Pedro Acosta, che nonostante una motocicletta molto altalenante quale è la sua KTM, ottiene spesso risultati davvero eccezionali. Tuttavia, purtroppo non è ancora riuscito a raggiungere una vittoria di tappa in MotoGP. La speranza, sua e del suo team, è che ci riesca in questo finale di 2025. Per quanto sia difficile. In ogni caso, finché ci sono due fine settimana da disputare tutto è possibile, compreso un clamoroso terzo posto in classifica generale da conquistare. Avete capito bene.

Dopo il doppio podio conquistato a Sepang, si trova a pochi punti da Francesco bagnaia e Marco Bezzecchi, e quindi può incredibilmente pensare di superare entrambi i piloti italiani, trovandosi a 31 lunghezze dall’alfiere dell’Aprilia e a 26 da quello della Ducati. Con ancora 74 punti conquistabili, tutto può acacdere. Anche se, effettivamente, non si tratta minimamente di una missione semplice. Si tratterebbe di una grande rimonta, che fra le altre cose sarebbe anche storica; per la prima volta assoluta, infatti, una KTM finirebbe a fare parte del podio di un mondiale e la Spagna conquisterebbe una tripletta in classifica dopo quella del 2013.

Un doppio risultato che Acosta ha ancora la possibilità di agguantare. Come detto, però, non si tratta di una missione semplice. Anzi, tutt’altro, visto e considerato il fatto che la motocicletta austriaca in possesso del due volte campione del mondo è assolutamente poco competitiva in linea generale. Vedremo, comunque, se Acosta riuscirà a estrarre tutto il potenziale possibile e immaginabile in vista delle prossime gare.