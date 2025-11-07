Prima di Aston Villa-Maccabi Tel Aviv momenti di tensione: migliaia di attivisti hanno protestato per la presenza di squadre israeliane nelle competizioni internazionali.

Il tutto è accaduto fuori dal Villa Park ieri sera, prima della sfida di Europa League: intervento della polizia antisommossa che ha separato i tifosi e i manifestanti pro-Palestina con l’Aston Villa che ieri ha ospitato tra le mura amiche il Maccabi Tel Aviv. Un migliaio di agenti di polizia hanno invaso le strade di Birmingham con la a manifestazione che si è svolta in modo pacifico.

Nella città inglese, come si legge su ANSA, il 30% della popolazione è di fede musulmana e, in occasione, dell’evento sportivo, sono stati impiegati droni, cavalli, unità cinofile e l’istituzione di una no-fly zone sopra lo stadio.

Tensioni prima del match di Europa League

L’incontro sarebbe stato definito “ad alto rischio”. con 11 persone, all’incirca, che sono state arrestate, tra cui un adolescente. Colpevoli di lancio di fuochi d’artificio, possesso di droghe e non solo. La protesta è avvenuta fuori dalla tribuna di Trinity Road con bandiere e slogan pro-Palestina.

🚨🇬🇧 WATCH: CHAOS ERUPTS IN BIRMINGHAM AHEAD OF ASTON VILLA VS MACCABI TEL AVIV Birmingham has descended into chaos ahead of tonight’s Europa Conference League match, with hundreds, if not thousands, flooding the streets waving Palestinian flags, firing fireworks and shouting… pic.twitter.com/9vPNG0gvM6 — British Intel (@TheBritishIntel) November 6, 2025

Alcuni uomini incappucciati hanno esposto striscioni con la scritta “I sionisti non sono i benvenuti” e cartelloni anti-Israele appesi nelle zone limitrofe dell’impianto sportivo. Nonostante la situazione particolare all’esterno, l’Aston Villa ha superato 2-0 il Maccabi Tel Aviv con un gol per tempo a firma di Maatsen e Malen su rigore.

Ah this must be one of those aggressive, Maccabi Tel Aviv hooligans I’ve heard abou…oh no wait. pic.twitter.com/c6I6jPoQHw — Chris Rose (@ArchRose90) November 6, 2025

Le scuole vicine hanno chiuso in anticipo per motivi di sicurezza, con la polizia che ha rivelato a Sky News di aver bandito i tifosi del Maccabi Tel Aviv dal Villa Park a causa di “livelli significativi di teppismo” che mettono a repentaglio la sicurezza durante la partita. E come si apprende, è la prima volta che un capo della polizia ha spiegato pubblicamente il lavoro che c’è dietro.

West Midlands Police tell Sky’s @RobHarris that a section of Maccabi Tel Aviv’s supporters engaging in ‘significant levels of hooliganism’ are to blame for the decision to ban them from an away game against Aston Villa. Full story 🔗 https://t.co/MONjybHaTI pic.twitter.com/Qm79VTwIOG — Sky News (@SkyNews) November 6, 2025



Una serata di calcio si è trasformata in un palcoscenico di tensioni e arresti.