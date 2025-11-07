Ora è ufficiale: sarà Paolo il nuovo allenatore della Fiorentina dopo l’esonero di Stefano Pioli con Daniele Galloppa che ha guidato la squadra nella trasferta di Magonza in Conference League. Il club gigliato ha annunciato l’arrivo della nuova guida tecnica, che ha rescisso il suo contratto con il Torino.

Ufficiale Vanoli alla Fiorentina, il comunicato

Poco fa la Fiorentina ha annunciato l’ufficializzazione dell’ingaggio di Vanoli. Di seguito la nota stampa ufficiale:”ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi“.

Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.

Per Vanoli un passato con un’esperienza in Russia. Poi nel 2017 lo accoglie il Venezia, club nel quale aveva militato da giocatore: riporta i lagunari in Serie A con una storica promozione nel 2023/24. L’ultima esperienza è stata al Torino, finita dopo una stagione condita da alcune polemiche verbali con il presidente granata Cairo. Adesso vuole dare il meglio di sé per cercare di tirar fuori dai guai la Fiorentina, ultima in classifica in Serie A e reduce anche dal ko in Conference League contro il Mainz.

I dettagli del nuovo contratto

Torino, Venezia, Spartak Mosca e varie esperienze nelle giovanili della Nazionale oltre che diverse avventure accanto a Gian Piero Ventura e Antonio Conte. Contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo. Questa mattina è arrivato a Firenze e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con l’obiettivo di cambiare le sorti di una Fiorentina ultima in classifica.