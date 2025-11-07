Pisa-Cremonese, primo successo e primo gol in casa per i toscani

Vince 1-0 il Pisa contro la Cremonese e centra così la prima vittoria stagionale in Serie A. Secondo ko consecutivo per la Cremonese dopo l’1-2 interno contro la Juventus.

Basta un gol di Idrissa Touré al Pisa per battere 1-0 la Cremonese e salire così a 9 punti in classifica a +3 sul Genoa terzultimo. Un successo pesantissimo per i toscani, il primo in campionato. Un ko, il terzo in stagione, il secondo consecutivo. Gara equilibrata che si decide nel finale quando la rete di Touré regala i primi 3 punti a Gilardino. Dopo 4 pareggi consecutivi trova così la prima vittoria in campionato il Pisa, confermando il periodo di crescita da parte dei toscani. Una vittoria fondamentale, che da speranza e coraggio ai ragazzi di Gila, in vista di una stagione che si preannuncia comunque complicata.

Basta un gol di Idrissa Touré al Pisa per battere 1-0 la Cremonese. Primi 10 minuti ad appannaggio del Pisa, pericoloso 2 volte con Touré prima e Nzola poi. Al 15′ ci prova due volte la Cremo con Vazquez, senza riuscire però a trovare la rete. Toscani che intorno al 20′ si riportano 3 volte in avanti. Al 27′ Nzola segna ma la rete viene annullata. Akinsanmiro serve una gran palla in verticale all’angolano che salta Audero e insacca, ma c’era un fuorigioco di partenza. Reazione Cremonese al 33′ ci prova due volte con Vardy e Payero. Al 42′ ancora Cremo pericolosa Vazquez crossa al centro ma ne Barbieri ne Bondo riesce a colpire. Allo scadere è poi Vural ad avere la palla dell’1-0 ma non trova la porta.

Parte forte il Pisa nella ripresa, prima Moreo poi Nzola vanno vicini al vantaggio. Cremo pericolosa al 57′, Vazquez cerca Vardy ma Canestrelli salva ed evita il pericolo. Al 61′ Vazquez colpisce la traversa. Sponda di Vandeputte per il sinistro a giro del trequartista che si stampa sulla parte alta del legno, a Semper battuto. Ancora Cremo vicina al gol un minuto dopo. Vandeputte cerca Vardy sul secondo palo, provvidenziale la diagonale difensiva del centrocampista tedesco. Al 69′ ancora Cremonese pericolosa, ci prova Bondo ma non trova la porta. Al 76′ arriva l’1-0 del Pisa con Touré. Tramoni alza la testa e serve una palla morbida e perfetta sul secondo palo per lo stacco prepotente del centrocampista tedesco che sovrasta Faye e batte Audero. Termina così la gara. Prima vittoria del Pisa in stagione, secondo ko consecutivo per la Cremo.