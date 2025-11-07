Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, torna, ancora una volta sull’argomento stadio: il piano San Siro è chiaro. Le dichiarazioni del numero uno nerazzurro con una stoccata finale.

A margine del Football Business Forum, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta ha parlato della costruzione del nuovo stadio San Siro a Milano. “È chiaro che l’obiettivo è quello di arrivare prima dell’inizio degli europei del 2032 per far sì che questo nuovo stadio possa essere utilizzato nel corso degli europei. Speriamo che tutto ciò possa venire, perché siamo davanti ad una burocrazia italiana tipicamente molto lenta, per cui auspico che si possa arrivare alla conclusione nel 2030-2031”.

Marotta-San Siro: l’obiettivo di Inter e Milan

Prosegue ancora Marotta soffermandosi sugli obiettivi di Inter e del Milan: uno stadio moderno che rispecchi alcuni modelli di riferimento già presente in Europa. Il piano dei due club milanesi è quello di realizzare qualcosa di veramente unico. Una vera e propria eccellenza. Il nuovo San Siro è considerato dal presidente nerazzurro un’opera “storica”, che possa coinvolgere tutta l’Italia sportiva visti i numerosi investimenti e il progetto che c’è alle spalle.

Il momento dell’Inter

Dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, l’Inter di Chivu ha rialzato la testa in Serie A e in Champions League con tre vittorie consecutive. Rispettivamente contro Fiorentina, Verona e Kairat con i nerazzurri che chiuderanno domani sera contro la Lazio. Ultimo match prima della sosta con l’obiettivo di concludere al meglio un periodo praticamente perfetto con la sola sconfitta del Maradona che ha macchiato gli ultimi due mesi della formazione meneghina.

Marotta: “Nel 2000 eravamo primi nel ranking e dal punto di vista economico: oggi il nostro è un campionato di transizione, con i migliori calciatori che vengono attratti da altri campionati. Modric è arrivato alla bellezza di 40 anni: fotografa la situazione italiana, è… pic.twitter.com/jr7PmR460l — Daniele Mari (@marifcinter) November 7, 2025

A inizio stagione il presidente Marotta l’aveva ampiamente dichiarato che l’obiettivo dell’Inter è la qualificazione in Champions dopo il cambio in panchina e le delusioni della passata stagione. La volontà è quella di essere competitivi su tutti i fronti.