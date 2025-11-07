SI HD

Serie A, tutte le probabili formazioni dell’11ma giornata

Tutto pronto per l’undicesima giornata di Serie A. Tanti gare importanti che potrebbero cambiare ancora una classifica sempre incerta. Ecco tutte le probabili formazioni delle 10 gare di campionato in programma questo weekend.

Dopo la tre giorni di coppe europee, torna il campionato italiano. Sabato spiccano Juventus-Torino e Parma-Milan. Domenica la Roma ospita l’Udinese, il Napoli va a Bologna mentre l’Inter attenderà la Lazio. Ecco le probabili formazioni.

Christian Chivu (Inter) e Maurizio Sarri (Lazio)
Serie A, le probabili formazioni dell’undicesima giornata

PISA-CREMONESE

PISA (3-5-1-1): Semper; Calabresi, Caracciolo A., Canestrelli; Tourè I., Marin M., Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo; Nzola. All. Gilardino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

COMO-CAGLIARI

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic I., Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz N., Diao; Morata. All. Fabregas.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Esposito Se., Borrelli. All. Pisacane.

LECCE-VERONA

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ramadani, Berisha M.; Pierotti, Stulic, Tete Morente. All. Di Francesco.

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini N.; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Orban G., Giovane. All. Zanetti.

JUVENTUS-TORINO

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram K., Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Spalletti.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams C., Simeone. All. Baroni.

PARMA-MILAN

PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Hernani, Keita M., Sorensen O.; Bernabè; Cutrone, Pellegrino M. All. Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Modric, Ricci S., Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

ATALANTA-SASSUOLO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson D.S., Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè I.; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.

BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Heggem, Miranda J.; Moro N., Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro S. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

GENOA-FIORENTINA

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Masini, Thorsby, Martin; Vitinha O., Colombo. All. Murgita-Criscito.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri L.; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson A., Kean. All. Pioli.

ROMA-UDINESE

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Pellegrini Lo.; Dovbyk. All. Gasperini.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara H.; Zaniolo; Davis K. All. Runjaic.

INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Sucic P., Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Bonny, Martinez L.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni

