Sinner, che botta: Djokovic annientato in diretta

Jannik Sinner, essendo uno dei gicoatori più apprezzati del momento, è sempre al centor dell’attenzione: anche questa volta è andata così.

Jannik Sinner è un giocatore di enorme valore e spicco internazionale. Attuale numero uno al mondo della classifica ATP, il tennista azzurro nel corso della sua avventura all’interno del mondo del tennis ha dimostrato in più e più occasioni di poter ottenere risultati veramente eccezionali nel corso della sua lunga e strepitosa carriera.

Risultati che magari in molti stanno dando per scontato, ma che effettivamente non lo sono. Basti pensare che prima del suo approdo nel mondo del tennis, non si parlava minimamente di un italiano che poteva vincere dei tornei 1000 o dei Major.

Adesso invece grazie all’atleta altoatesino l’Italia tennistica finisce praticamente quasi sempre in finale del singolo maschile. Comunque, parlando sempre di Sinner, si è fatto sentire in un’intervista, menzionando pure Novak Djokovic.

Sinner, dichiarazioni chiare: lo ha detto in diretta

Jannik Sinner si è fatto notare in diretta attraverso alcune dichiarazioni che difficilmente possono passare inosservate. In un’intervista a Sky Sport, ha parlato della credibilità e dell’influenza che gli atleti hanno all’interno dello sport. Secondo lui, i giocatori non hanno la facoltà di cambiare il mondo, per quanto chiunque abbia degli idoli e delle pesonalità alle quali si è affidato per trovare ispirazione e fiducia. Ha infatti raccontato che pure per lui le cose sono andate in questo modo.

Il suo primo idolo è stato Andreas Seppi, poi Roger Federer, Rafael Nadal – che ha definito una persona umanamente incredibile – e Novak Djokovic, che ha definito bravissimo in quello che fa. Dopodiche, ha precisato: “Ti rendi conto che sono persone, il mondo non cambia grazie a loro. Invece noi siamo seduti qua e la differenza la fate proprio voi, che riuscite quasi a ridare la vita o a risolvere dei problemi che sembrano impossibili”. Stando alle parole di Sinner, chi fa qualcosa di davvero incredibile sono le persone più comuni, mentre i professionisti giocano soltanto a tennis con una pallina che cercano di tirare in campo.

In ogni caso, nessuno di loro cambia la vita di qualcun altro. Al massimo, sempre secondo l’italiano, possono dare un imput di come uno può riuscire a vivere il successo. Per quanto riguarda queste parole, ognuno può vederla come meglio crede, ma sicuramente la riflessione portata avanti dall’attuale numero uno al mondo ha un enorme valore, ovvero quello di non elevarsi rispetto a nessuno, che sia un collega, un fan o una semplice persona comune che neanche segue il tennis in televisione o altrove.