Sinner sotto accusa, è gravissimo: tennis incredulo

Jannik Sinner stavolta ha fatto parlare di sé non per le gesta in pista, ma per tutt’altra motivazione: scopriamo quale.

Jannik Sinner ha sempre fatto parlare di sé. Specialmente negli ultimi anni, in cui è riuscito a conquistare risultati davvero straordinari in praticamente tutti quanti i tornei più importanti al mondo.

Attuale numero uno al mondo, quest’anno è riuscito a conquistare la bellezza di due tornei del Grande Slam, un risultato che alla vigilia del 2025 per un giocatore italiano in pochi avrebbero potuto pronosticare.

Lo stesso Sinner, forse, non poteva prevedere di riuscire a fare così tanto. Comunque, questa volta non parleremo delle sue gesta in campo, ma aper l’ennesima polemica che lo ha coinvolto. Stavolta non c’entrano le tasse, la residenza a Monaco e neanche la mancata partecipazione alla Coppa Davis: ecco per quale motivo ci sono state tante discussioni nelle ultimissime ore.

Sinner, ancora polemiche: di cosa si tratta

Altre polemiche sembrano coinvolgere Jannik Sinner. Quanto di cui stiamo discutendo riguarda l’atteggiamento in campo del giocatore italiano. Tale accusa è stata mossa da Stephen Brun, ex cestista della Nazionale francese e attuale giornalista e conduttore radiofonico. Quest’ultimo ha mosso tale critica durante il podcast Stephen Brunche su Rmc Sport. Ha premesso che ha sempre avuto tantissima simpatia nei confronti del tennista italiano.

Tuttavia, nell’ultima settimana lo avrebbe non poco infastidito. Questo perché, agli occhi dell’ex atleta, non ha mostrato sorrisi o emozioni di alcun tipo. Non solo durante i match, ma anche successivamente: “Anche in conferenza stampa non ha fatto il suo lavoro, è stato antipatico questa settimana. Non è mai stato il ragazzo più funky del circuito, ma questa volta lo è stato ancora meno. Lo trovo antipatico”. Brun ha continuato con questo concetto paragonando l’atteggiamento di Sinner a quello di Alcaraz o Félix Auger-Aliassime, che anche quando giocano male ogni tanto regalano un sorriso o comunque dimostrano di essere felici di giocare quella determinata partita e di essere lì in quell’esatto momento.

Ogni opinione è al 100% legittima. Tuttavia, questo è il carattere di Sinner. L’altoatesino ha sempre dimostrato di avere un carattere composto, rispettoso, educato ed estremamente composto, quindi semplicemente lui è se stesso in quel modo esatto. Proprio per tale ragione, non possiamo incolparlo per questa esatta motivazione, visto e considerato che ognuno di noi ha il proprio carattere. Se l’attuale numero uno al mondo è a suo agio in questo modo, non c’è niente assolutamente di cui discutere.