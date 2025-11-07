Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali tematici della società gigliata, in vista della gara fondamentale di domenica alle 15.00 contro il Genoa al Ferraris.

Fiorentina, Vanoli subito chiaro con i suoi: “Sarà una battaglia”

Il neo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai canali mediatici della società viola. Così sulla sfida al Genoa: “Oggi siamo troppo vicini ad una partita delicata per guardarsi indietro (la vittoria della Coppa Italia), oggi inizia una nuova battaglia e voglio che tutti i miei giocatori lo capiscano, dobbiamo chiuderci in noi stessi e ripartire dal basso. La partita sarà difficilissima contro una squadra che ha battuto una diretta concorrente e questo ha dato loro morale, De Rossi che conosco porterà tanta personalità, anche se in questa gara sarà squalificato. Noi dobbiamo essere consapevoli e non fare gli errori della Coppa, ci sono partite nelle partite, e lo dimostra la gara di Coppa, non si può prendere quel gol nel finale e l’ho detto ai ragazzi che bisogna rimboccarci le maniche e non ascoltare le voci sul mercato estivo perché ora ci troviamo in questa situazione di classifica“.

Vanoli continua: “Abbiamo la fortuna di avere dei tifosi che ci sostengono nonostante le giuste critiche ma dobbiamo avere l’entusiasmo per ripartire. La piazza? E’ esigente ed il bello di stare in una piazza esigente è saperci stare nei momenti difficili. Sono qua per sfida e le sfide mi piacciono. Dobbiamo ripartire da poche cose ma quelle poche cose dobbiamo farle bene“.

Vanoli sulla Coppa Italia vinta e il gol in finale

Così Vanoli sul gol in Coppa: “Mi fai sentire vecchio. Mi spiace non aver ritrovato quella maglietta. Penso che quando ti riguardi vedi cosa hai fatto di importante, vincere a Firenze è qualcosa di unico e fantastico, è la coppa che mi ha visto si protagonista ma vinta da un gruppo che aveva dentro dei talenti ma c’erano anche dei portatori d’acqua“.