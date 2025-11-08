Alvaro Morata ha chiesto il cambio nel match contro il Cagliari, per lui nessun infortunio. Il motivo è davvero particolare. Al suo posto è entrato Douvikas. La gara è poi finita 0-0.

Termina 0-0 la sfida tra Como e Cagliari. Al 63′, Alvaro Morata ha chiesto la sostituzione. Per lui però nessun infortunio. L’attaccante, infatti, già ammonito, pochi secondi prima ha chiesto il cambio per evitare una seconda sanzione. La punta spagnola era andata a contatto poco prima con Yerri Mina che aveva fatto perdere la testa a Morata così ammonito. L’esperienza di Alvaro l’ha portato immediatamente a chiedere a Fabregas il cambio per evitare di cadere in altre provocazioni. Morata è stato così immediatamente sostituito con Douvikas. La gara è poi terminata in parità 0-0.

Como, Morata chiede il cambio dopo l’ammonizione

Nervi tesi tra Alvaro Morata e Yerri Mina nel match delle 15 tra Como e Cagliari. Il difensore colombiano ha ripetutamente provocato la punta del Como che ha perso la testa e ha colpito con una spallata Mina. L’arbitro l’ha immediatamente ammonito, questo ha portato Morata a chiedere subito a Fabregas il cambio. L’allenatore ha provveduto a sostituirlo per evitare un secondo giallo. Al suo posto Douvikas. Durante il match Morata ha avuto diverse occasioni per segnare non riuscendo però a sbloccarsi in campionato. L’ex Milan è ancora fermo a 0 gol in stagione. Yerri Mina ha per tutta la gara provocato Morata impedendogli di essere lucido e preciso sotto porta. Questo ha portato poi l’attaccante alla reazione arrivata al 62′ che gli è costata l’ammonizione e il cambio, richiesto da lui stesso.

L’episodio accade al 62′. Mina vede Morata arrivare da dietro e gli ostacola la corsa, portando Morata a rifilargli una spallata sulla schiena. Il difensore cade così a terra e l’arbitro estrae subito il giallo per lo spagnolo. Morata si toglie immediatamente la fascia da capitano e chiede subito il cambio. Fabregas lo accontenta e inserisce al suo posto Douvikas. Al suo posto entra Douvikas. La gara non cambia, termina 0-0.

L’altro match delle 15: Lecce-Hellas Verona 0-0

Lecce che inizia forte e crea subito tre occasioni nei primi 20 minuti. Berisha al 14′ e Morente al 16′. Al 18′ ci prova Stulic, ma in fuorigioco. Risposta Verona al 20′ con Belghali. Al 41′ ancora Lecce, ancora Berisha, l’uomo del momento. Montipò fuori dai pali, il centrocampista ci prova da centrocampo ma il portiere riesce a rientrare in tempo. Nella ripresa ancora Lecce pericoloso al 65′ con Stulic. Montipò para sull’attaccante. Risposta Verona al 68′. Ancora Belghali. Al 77′ l’arbitro Abisso fischia il rigore per un contatto tra Bella-Kotchap e Camarda da poco entrato. Lo stesso arbitro, richiamato dal VAR, toglie però il rigore. Il contatto era sul pallone. Miglior chance della gara al 89′ per il Verona. Palo di Niasse. Finisce 0-0.