Il Milan si butta via: a Parma va avanti 0-2 e poi si fa rimontare

Il Milan spreca il doppio vantaggio: Saelemaekers e Leao illudono, ma il Parma rimonta e strappa un 2-2 che riapre la corsa in vetta.

Il Milan, partito forte, non riesce a portare a casa la partita contro un Parma coraggioso. Al Tardini finisce 2-2 una gara ricca di emozioni. Il belga apre le marcature con un sinistro preciso su assist di Nkunku, poi si procura il rigore trasformato dal portoghese per il momentaneo 2-0.

Sembra tutto in discesa per la squadra di Allegri, ma il Parma reagisce: Bernabé accorcia con un gran tiro da fuori, poi nella ripresa Delprato trova il pareggio sugli sviluppi di un cross. Nel finale il Milan spreca due occasioni con Pulisic e Saelemaekers, e deve accontentarsi di un punto che vale il primato, ma lascia spazio ai rimpianti.

Il Milan va subito avanti

Milan si porta subito avanti grazie a due gol di Saelemaekers e Leao punto il belga sfrutta un assist di Christopher Nkunku. Il suo sinistro dà limite buca la porta di Suzuki grazie alla collaborazione della difesa parmense.

A metà del primo tempo è proprio Saelemaekers a guadagnarsi il rigore da cui nasce il doppio vantaggio del Milan. Dal dischetto va Leao che non sbaglia e porta avanti 2 a 0 il Milan. Sembra tutto in discesa per il rossoneri di Massimiliano Allegri, abituati ad agire in contropiede soprattutto quando vanno in vantaggio.

Il Parma riprende il Milan grazie alle sue stelline

Già nel primo tempo però il Parma accorcia le distanze. Bernabè servito da bridge disegna un arcobaleno di sinistro che si spegne sotto il set niente da fare per Mike Maignan incolpevole sul gol. Il Milan va all’intervallo in vantaggio di una sola rete punto nella ripresa il Parma spinge, e chiede anche un rigore.

Dopo circa un quarto d’ora del secondo tempo gli emiliani giungono al pareggio punto su un altro cross Delprato sfugge alla marcatura dei difensori del Milan e sigla da pochi passi il pareggio.

Finale emozionante senza gol

Nel finale prima Pulisic e poi Saelemaekers falliscono il gol del 3-2. C’è spazio anche per un’occasione del Parma ma la partita nonostante il forcing del Milan è un quasi in regalo di Suzuki finisce 2-2 punto per il Milan il punto significa testa dalla classifica insieme al Napoli.

Ma Napoli e soprattutto Inter e Roma hanno la possibilità di superare i rossoneri già nella giornata di domani giocando le proprie gare.