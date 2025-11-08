SI HD

La casa di Bastoni svaligiata, un colpo in pochi minuti: il valore del bottino

Il difensore azzurro dell’Inter Alessandro Bastoni è stato derubato nella sua villa di Castelli Calepio, nel Bergamasco, mentre giocava in Champions League contro il Kairat.

Disavventura per il 26enne lo scorso 5 novembre: la squadra allenata da Cristian Chivu stava affrontando nella massima competizione europea i kazaki nel match valido per la quarta giornata. Una sfida piena di insidie per Lautaro e compagni che sono riusciti a conquistare la quarta vittoria di fila in campo europeo portandosi in testa alla classifica a punteggio pieno con Arsenal e Bayern Monaco.

Bastoni derubato: furto a Castelli Calepio

Nella serata di mercoledì, mentre Bastoni era impegnato a San Siro nella sfida vinta 2-1 dall’Inter contro il Kairat, una banda di 4 persone si è introdotta nella sua abitazione nel Bergamasco: i malviventi sono andati subito in camera da letto e hanno puntato una cabina armadio. Il bottino? Borse firmate e orologi (di cui due Rolex, ndr.), con l’ammontare della refurtiva che sarebbe considerevole.

Un colpo avvenuto in pochi minuti, in quanto l’allarme è immediatamente scappato: in men che non si dica, la banda è scappata via prima dell’arrivo della vigilanza e delle forze dell’ordine.

Furto nel Bergamasco: colpo durante la partita di Champions

Secondo le prime ricostruzioni fornite da Il Corriere della Sera, i ladri sarebbero entrati nella villa dopo aver scavalcato il cancello ed essersi intrufolati nell’impianto di aerazione.

Nel frattempo i Carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza con l’obiettivo di rintracciare i fuggitivi responsabili del furto. I ladri hanno approfittato dell’assenza del difensore e della famiglia per derubarlo.

