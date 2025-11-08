Dopo aver vinto la Copa América e l’Europeo nel 2024, Argentina di Leo Messi e la Spagna di Lamine Yamal si affronteranno nella ‘Finalissima’ il prossimo 27 marzo. UEFA e Conmebol hanno ufficializzato la data del match in un impianto sportivo che la Pulce conosce molto bene avendo alzato nel 2022, la Coppa del Mondo. Il Lusail Stadium in Qatar.

La Finalissima si giocherà pochi mesi prima dei Mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada, con le Furie Rosse, che, salvo sorprese, staccheranno il pass per la competizione che si svolgerà in America, nella prossima sosta per le Nazionali da prima della classe. La Roja comanda il Gruppo E con tre punti di vantaggio sulla Turchia di Vincenzo Montella.

L’ultima edizione giocata nel 2022, fu vinta dall’Argentina che, a Wembley, ha superato 3-0 l’Italia di Roberto Mancini. In questa occasione Leo Messi dovrà affrontare per la prima volta in carriera il suo “erede” Lamine Yamal.

Messi-Yamal e quella foto del 2007

Diciotto anni fa l’Unicef, vecchio sponsor del Barcellona, preparò un calendario insieme a Sport, quotidiano vicino alle situazioni legate al club blaugrana. Una foto speciale che ritrae Messi mentre si accinge a fare il bagnetto a Lamine Yamal: dicembre 2007!

BREAKING 🚨 The Finalissima between Spain and Argentina will be played in Doha, Qatar at Lusail Stadium on March 27 🏟️ Will we see the first match between Lamine Yamal and Messi 👀 pic.twitter.com/WHIcxgYL1H — DAZN Football (@DAZNFootball) November 7, 2025



Qualche hanno dopo, Mounir Nasraoui, padre del numero 10 del Barcellona, ha pubblicato su Instagram lo scatto con la didascalia: “L’inizio di due leggende”. Il ricordo di un particolare servizio fotografico per un calendario di beneficenza. Ben 18 anni dopo la stellina della Spagna è pronta a giocarsi la Finalissima contro l’Argentina… Il destino!

20-year-old Lionel Messi holding baby Lamine Yamal (2007) pic.twitter.com/FK5bemaSwH — culture jpeg (@culturejpg) September 29, 2025

Argentina-Spagna: passato vs presente del Barcellona

Quell’occasione fu la prima volta che Lamine Yamal e Leo Messi si incontrarono a Barcellona. Dopo una lunga trafila nella Cantera del Barcellona, il prodigio de La Masia è letteralmente esploso battendo ogni record di precocità con l’obiettivo di provare a emulare quanto vinto dalla Pulce durante la sua immensa carriera.