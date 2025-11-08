Un ko, dal sapore, dolce, Lorenzo Musetti, parteciperà comunque alle ATP Finals di Torino. La rivelazione di Djokovic a fine match regala infatti un sorriso al tennista italiano.

Lorenzo Musetti parteciperà alle ATP Finals di Torino. Il tennista azzurro ha perso in finale ad Atene contro Djokovic 4-6, 6-3, 7-5. Al termine del match un messaggio di Nole al tennista azzurro regala allo stesso una grande notizia, quella di esserci alle Finals. Il Serbo ha infatti comunicato la sua assenza alla competizione, liberando così un posto per il “Muso“. Una partecipazione confermata poi anche dalla Federtennis con un post sui propri social dove dava a Musetti il benvenuto alle Finals. Una grande notizia per Musetti e per tutta l’Italia che per la prima volta avrà due partecipanti nella competizione.

Tennis, Musetti ko ma alle Finals

Lorenzo Musetti è uscito sconfitto nella finale dell’Atp 250 di Atene contro Novak Djokovic. Una sconfitta indolore per il “Muso” che parteciperà, infatti, comunque alle ATP Finals di Torino. Al termine del match, Djokovic, ha infatti parlato così al suo avversario: “Tranquillo, tanto a Torino non ci vado“. Confermando quindi per il secondo anno di fila la sua assenza dalla competizione. Una gioia incredibile per Musetti che era stato superato da Auger-Aliassime nel Ranking e sperava in un successo per riprendersi l’ottavo posto, l’ultimo disponibile. L’abbandono alla competizione da parte di Novak Djokovic permette però al tennista di rientrare comunque negli 8 partecipanti. Musetti quindi dopo Sinner rappresenterà l’Italia alle ATP Finals. Per la prima volta nella storia due azzurri saranno in gara alle Finals.

Ci vediamo a Torino, Muso!! 😍 Il forfait annunciato da Novak Djokovic dopo la finale di Atene significa che Lorenzo entra di diritto alle #NittoATPFinals! Per la prima volta l’Italia avrà ben DUE qualificati nel torneo di singolare e due nel torneo di doppio 💙👏 pic.twitter.com/XpRgsm3t3U — FITP (@federtennis) November 8, 2025

Le parole di Djokovic

Non solo l’annuncio a Musetti. Nole aveva parlato così dopo la partita facendo i complimenti all’avversario: “Non so bene da dove partire. Prima cosa grande rispetto per Lorenzo: so che dopo tre ore di grande tennis non è facile aver perso. La cosa positiva è la prova, il tuo tennis è eccezionale. Forse giochi il miglior tennis sulla terra, ma sei talmente migliorato che il tuo futuro sarà brillante perché su questa superficie sei migliorato tantissimo. Grazie a tutti i greci, spero che questo torneo resti qui in futuro per tanto tempo“