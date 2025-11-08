Il Pisa ha sconfitto 1-0 la Cremonese nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La rete della vittoria è stata segnata da Idrissa Touré. Un gol che ha qualcosa di speciale.

Idrissa Touré regala il ritorno al successo in Serie A al Pisa 34 anni dopo. Era infatti dal 1991 che il Pisa non vinceva una partita in Serie A. Scherzo del destino a segnare la rete della vittoria, la prima interna in questo campionato è stato Idrissa Touré. Il centrocampista aveva segnato anche l’ultimo gol casalingo della scorsa stagione in Serie B. Sempre contro la Cremonese. In quel caso il Pisa vinse 2-1. Oggi è arrivato un altro successo. Una vittoria ancora più importante perché è la prima per i ragazzi di Gilardino in questa stagione. Vittoria arrivata dopo 6 pareggi, 4 consecutivi e 4 ko nelle prime 10 giornate.

Idrissa Touré un gol da record

Dalla Cremonese alla Cremonese come pochi mesi fa Idrissa Touré segna contro i lombardi e timbra il successo dei suoi. Si perché Idrissa Touré aveva segnato l’ultimo gol casalingo dell’ultima Serie B, il 14 maggio, contro la Cremonese, il gol del 2-1. Ieri il centrocampista ha timbrato il gol dell’1-0 quello decisivo, quello che 34 anni, 12598 giorni dopo, ha riportato il Pisa al successo in Serie A. Una rete speciale e da amarcord quella dell’esterno. Il colpo di testa di Touré ha regalato i primi 3 punti ai ragazzi di Gilardino, contro gli uomini di Nicola. Con questa vittoria il Pisa sale a 9 punti in classifica, frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 4 ko. Con questa vittoria diventano 5 risultati utili consecutivi. 4 pareggi e 1 vittoria.

L’ultimo successo in Serie A era arrivato il 12/05/1991. L’avversario quella volta era stato il Bari. Per tornare al successo, 34 anni dopo, è bastato il colpo di testa di Idrissa Touré, un gol che lo stesso centrocampista aveva predetto all’intervallo parlando con il compagno di squadra Caracciolo. Una rete pesantissima, che regala ai nerazzurri il primo successo in questo campionato. Un gol speciale per tutto il Pisa. Una vittoria che ora potrà dare certamente carica ai nerazzurri. Una vittoria, fondamentale, arrivata prima della sosta di Novembre.

Le parole di Touré

Idrissa Touré, centrocampista del Pisa, ha parlato così dopo il gol vittoria contro la Cremonese: “Sì, l’ho detto. Oggi faccio un gol, non mi frega come avverrà, ma farò gol. Grazie a Dio è successo, penso che sia storico. Dopo tanti gol mangiati finalmente posso aiutare la squadra. Avevo segnato contro la Cremonese già nell’ultima partita in casa nella stagione scorsa. Ora faccio il mio primo gol in Serie A qui a casa proprio contro la Cremonese. Sono molto contento, è una vittoria importantissima. Spero che questa avventura continui così. Anche per il mio bimbo nato da poco? Anche per lui, sì! Non voglio parlare troppo di lui!“.

Tramoni, primo assist stagionale

La gara contro la Cremonese è stata certamente la gara di Idrissa Touré. Non solo l’esterno, un altro calciatore si è però sbloccato in questo match. Il Francese Matteo Tramoni. L’attaccante, nativo di Ajaccio, dopo non essere entrato contro il Torino era partito dalla panchina. Entrato dalla panchina è stato però decisivo con l’assist che ha deciso la gara. Un cross perfetto a trovare la testa dell’esterno Tedesco di origine Guineana. Un assist importante e che potrebbe sbloccare Tramoni, che dopo una stagione spettacolare in B da 13 gol e 3 assist in 26 potrebbe finalmente diventare un fattore per il Pisa anche in Serie A.