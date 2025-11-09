Inter, solida e cinica: batte la Lazio e aggancia la Roma in vetta

Una grande Inter batte 2-0 la Lazio e vola in vetta alla classifica alla pari della Roma. 3 punti fondamentali da parte dei nerazzurri che arrivano alla sosta sempre più carichi in vista del derby. In gol Lautaro Martinez e Bonny.

Vince 2-0 l’Inter contro la Lazio nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. I nerazzurri battono la banda Sarri con i gol di Lautaro Martinez e Bonny portandosi così in vetta alla classifica alla pari della Roma che aveva sconfitto l’Udinese. Gol da fantascienza di Lautaro Martinez che entra in area e con una conclusione senza senso incastona il pallone all’incrocio dei pali per il vantaggio. Nella ripresa Lautaro apre per Dimarco che crossa al centro in direzione di Bonny. L’ex Parma finalizza in modo perfetto il 2-0. L’Inter trova anche il terzo gol con Zielinski ma la rete viene annullata per fallo di mano di Dimarco.

Inter, con la Lazio bastano Lautaro e Bonny

Una rete di Lautaro Martinez e una di Ange Bonny regalano all’Inter i 3 punti contro la Lazio. La banda Chivu vola così al primo posto in classifica alla pari della Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi hanno sconfitto 2-0 l’Udinese nella gara delle 18 con i gol di Pellegrini e Celik. Nerazzurri che la sbloccano al 3′ minuto. Bastoni mette pressing a Isaksen che sbaglia e serve Lautaro. L’attaccante calcia con il collo destro battendo Provedel per il gol del vantaggio. Rete pazzesca, agganciato Mazzola a 161 gol. Al 18′ ci prova Zaccagni. Iniziativa del 10 biancoceleste che converge e ci prova ma calcia poco alto. Al 25′ Sucic sfiora il 2-0. Barella arriva in zona offensiva e scodella in ara. Conclusione al volo palla di poco fuori. Prima frazione che si chiude sull’1-0.

Al 53′ ci prova Guendouzi. Zaccagni suggerisce al limite dell’area per l’ex Arsenal che calcia ma trova la pronta di Sommer. Lautaro ci prova al 58′. L’argentino scambia in area con Barella e calcia da buonissima posizione non trovando però la porta. Al 62′ Bonny fa 2-0. Lautaro apre per Dimarco che crossa. Il francese sul secondo palo insacca per il raddoppio. Inter che trova il 3-0 al 68′ con Zielinski. Rete annullata per fallo di mano di Dimarco. Lazio che sfiora il 2-1 al 78′. Colpo di testa di Gila sugli sviluppi di una punizione, palla che colpisce la traversa e poi il palo venendo salvata sulla linea. Al 87′ ci prova Pellegrini ma Sommer salva. Finisce 2-0, Inter capolista con la Roma. Dopo la sosta c’è il Derby con il Milan.