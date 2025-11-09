Ha fatto il giro dei social il video del tifoso della Juventus che al termine della gara contro il Torino ha fatto il gesto dell’aeroplano (sfottò per Superga) nei confronti dei tifosi granata. Ora il tifoso rischia il Daspo a vita.

Non un bel vedere quello che è successo al termine della gara tra Juventus e Torino. Un supporter bianconero ha infatti fatto il gesto dell’aeroplano nei confronti della tifoseria granata. Un gesto ignobile e meritevole di punizione esemplare. Una punizione che potrebbe arrivare anche grazie alla Juventus, attualmente al lavoro nel recupero delle immagini da girare alle forze dell’ordine che si occuperanno poi di identificare il tifoso. La società bianconera potrà decidere poi se attivare la procedura di non gradimento per escludere dal proprio impianto il tifoso protagonista del gesto orribile.

Gesto dell’aeroplano, tifoso Juventus a rischio Daspo a vita

Un gesto ignobile è stato compiuto da un tifoso della Juventus al termine della gara contro il Torino. Ora rischia il Daspo a vita. Il tifoso ha mimato il gesto dell’aeroplano contro la tifoseria granata. La società bianconera ha già reperito le immagini dalle proprie telecamere e le girerà ora alle forze dell’ordine che identificheranno ora il soggetto e potranno successivamente Dasparlo anche a vita. La Juventus contestualmente potrebbe e probabilmente lo farà attivare la procedura di non gradimento. I bianconeri potrebbero quindi già interdire dal proprio stadio il tifoso colpevole dell’ignobile gesto avvenuto nel derby di sabato.

Braccia aperte come delle ali a mimare l’areoplano seguite dal gesto dello scontro. Questo quello accaduto sugli spalti dell’Allianz Stadium. Un evidente richiamo alla tragedia di Superga del 1940. Sui social stanno girando alcuni video dei tifosi ma il gesto è stato ripreso anche dalle telecamere dello stadio.

I precedenti

Già in passato la Juventus ha attivato la procedura di non gradimento, sia con suoi tifosi che con tifosi ospiti. Ad inizio stagione alcuni tifosi del Parma sono stati puniti per aver effettuato cori razzisti. Nel 2019 si era poi verificato un altro episodio con richiamo a Superga, la società bianconero aveva interdetto il supporter per 5 anni. Precedenti quindi che fanno pensare ad una pena certa, anche da parte della Juventus. Con il Daspo a vita da parte delle autorità giudiziarie che resta una possibilità più che concreta.