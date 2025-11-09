Roma-Udinese, Pellegrini e Celik trascinano Gasperini in vetta

Termina 2-0 all’Olimpico tra Roma e Udinese. A decidere la gara il rigore di Pellegrini e la rete di Celik. Giallorossi di Gasperini che volano così al primo posto in classifica.

Un successo fondamentale quello della Roma che nella gara delle 18.00 batte 2-0 l’Udinese all’Olimpico e si porta così in vetta al campionato di Serie A. Giallorossi che controllano la gara e la sbloccano con il rigore di Pellegrini. Nella ripresa è poi Celik su assist di Mancini a siglare il gol del definitivo 0-2 per la Roma. Un risultato importante contro una squadra come l’Udinese che in queste settimane si era imposta come una di quelle più in condizione. L’ultimo weekend aveva vista vincere 1-0 contro l’Atalanta. La Roma invece arrivava dal ko contro il Milan ed è riuscita immediatamente a riscattarsi.

Roma-Udinese 2-0

Una rete di Pellegrini, su rigore, e una di Celik regalano i 3 punti alla Roma contro l’Udinese. All’Olimpico termina 2-0 tra i giallorossi e i bianconeri. Vittoria di carattere quella della banda Gasperini. Dopo una avvio senza grossi squilli al 30′ è Cristante a sfiorare il gol. Il centrocampista calcia con il destro da fuori ma trova il palo. Roma che passa al 40′. Il VAR richiama Collu per un tocco di mano di Kamara. L’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Pellegrini che non sbaglia per l’1-0. Al 43′ la Roma perde Dovbyk per infortunio, al suo posto Baldanzi. Prima frazione che termina 1-0 per i giallorossi.

Ripresa che vede la Roma raddoppiare al 61′. Kone avvia l’azione con Mancini che crossa al centro per Celik con il turco bravo a rimorchio a segnare la rete del 2-0. Al 73′ la Roma rischia di subire il 2-1. Ndicka regala il pallone a Zaniolo che spreca ipnotizzato da Svilar. Tra il 77′ e il 79′ la Roma ci prova due volte con Baldanzi e El Shaarawy ma manca però il 3-0. A 5 dal termine è poi Bayo a sfiorare il 2-1. E’ però ancora Svilar a salvare i giallorossi. 3 Minuti e Atta colpisce il palo poi Zemura spedisce fuori. Gara che termina così 2-0. Roma che vola in solitaria in vetta alla classifica.

Le parole di Gasperini

Il tecnico della Roma Gian Gasperini ha parlato così a DAZN nel post gara: “Giusto che la gente sogni lo scudetto, arriviamo a questa sosta primi in classifica: è un motivo di orgoglio per noi e di soddisfazione per la gente. Le percentuali le vedremo più avanti“. Sui rigori: “Chi segna, per noi segnare i rigori è una cosa rara. Pellegrini li calcia bene, ma anche Dybala aveva una percentuale altissima prima del Milan. Da quel punto di vista dovremo essere messi bene, il rigore di stasera era molto importante“. Su Dovbyk: “Lo valuteremo domani, non sembra una grande cosa. Per fortuna c’è una sosta di mezzo, ma sono infortuni che magari ti portano via 2-3 settimane e col calcio di oggi sono 5-6 partite. Abbiamo tanti assenti nello stesso reparto, stiamo sopperendo bene. Speriamo di recuperare qualcuno durante la pausa“.