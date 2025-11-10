Atalanta, ufficiale l’esonero di Juric. Ora gli accordi con Palladino

Mancava solamente l’ufficialità, ora è arrivata: Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. Adesso la Dea può formalizzare gli accordi con Raffaele Palladino.

Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. La Dea ha comunicato ufficialmente la scelta poco fa: “Juric è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.

Atalanta, via Juric. Ora gli accordi con Palladino

Non vanno proprio bene le cose in campionato per l’Atalanta, che è uscita sconfitta anche nel lunch match dell’11^ giornata di Serie A. A Bergamo ha festeggiato il Sassuolo: i neroverdi hanno ottenuto tre punti fondamentali calando un tris contro pronostico nei confronti della Dea. Ieri c’era stato un lungo vociferare sul possibile esonero di Juric, che è stato formalizzato nel pomeriggio di oggi. Terzo esonero consecutivo per Juric in un anno dopo quelli con la Roma e con il Southampton: fatale la striscia negativa dal 20 settembre a ieri.

L’Atalanta cerca una svolta immediata dopo non aver ancora vinto in campionato. La debacle contro il Sassuolo è stata davvero pesante: la squadra è stata fischiata al triplice fischio ed è sembrato che il gruppo non abbia trovato idee ed energie per contrastare un Sassuolo più carico e determinato. Adesso la Dea formalizzerà gli accordi con Palladino.

Esonero Juric, la coincidenza

Juric, dopo la sconfitta di ieri, aveva ammesso in conferenza stampa: “Sono sorpreso perché contro il Marsiglia avevamo giocato molto bene. Oggi non mi spiego questo crollo, ma quando giochi tante partite diventa anche più difficile ripetersi. Mercoledì è stata una grande botta di adrenalina, una grande reazione dopo tanti giorni di lavoro. Tuttavia oggi non abbiamo giocato bene la partita: sono stati veloci e concentrati i giocatori del Sassuolo, rispetto a noi“.

La coincidenza dell’esonero di Juric è incredibile: l’anno scorso venne esonerato il 10 novembre dalla Roma, quest’anno, sempre il 10 novembre, è stato sollevato dall’incarico dall’Atalanta.

Secondo quanto riportato dal nostro Direttore Michele Criscitiello, manca solamente la formalizzazione degli accordi per l’arrivo di Palladino. L’ex allenatore della Fiorentina è vicinissimo all’approdo dalle parti di Bergamo, e dovrebbe firmare fino al 2027.