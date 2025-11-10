Atalanta-Palladino: accordo raggiunto. I dettagli del contratto

Raffaele Palladino si appresta a diventare il nuovo allenatore dell’Atalanta. L’ex Monza e Fiorentina dovrà risollevare le sorti della Dea, che non ha ancora vinto in campionato.

Oggi c’è stato un incontro fra Tony D’Amico, direttore tecnico dell’Atalanta, e Raffaele Palladino, il prossimo comandante in capo per i nerazzurri. L’incontro ha portato essenzialmente alla fumata bianca, con un contratto fino al 30 giugno del 2027. Dopo le tante voci di queste ore, dunque, manca ormai solamente l’ufficialità dell’Atalanta, dopodiché Palladino proverà subito a ottenere la prima vittoria in campionato dopo la sosta.

Atalanta, accordo raggiunto con Palladino

Poche ore fa l’Atalanta ha comunicato l’esonero di Juric, che “è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.

L’Atalanta sceglie dunque di voltare pagina, optando per un allenatore che nella scorsa stagione aveva raccolto 65 punti e una semifinale di Conference. Reduce dall’ultima esperienza alla Fiorentina, Palladino ha già l’accordo con il club bergamasco, manca solamente da incastrare i tasselli dello staff. Il contratto sarà di un anno e mezzo con scadenza a giugno 2027.

Atalanta, domani l’annuncio di Palladino?

Il club bergamasco potrebbe annunciare Palladino già nella giornata di domani, martedì 11 novembre. L’Atalanta cerca una svolta immediata dopo non aver ancora vinto in campionato. La debacle contro il Sassuolo è stata davvero pesante: la squadra è stata fischiata al triplice fischio ed è sembrato che il gruppo non abbia trovato idee ed energie per contrastare un Sassuolo più carico e determinato. Adesso la Dea formalizzerà gli accordi con Palladino. Obiettivo trovare il primo acuto in A in questa stagione e soprattutto la brillantezza necessaria per giocare in modo offensivo e fare punti per la zona alta.

