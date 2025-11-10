Napoli-Conte, clima teso: oggi il faccia a faccia tra club e allenatore

Il ko di Bologna in casa Napoli è stato seguito da un pesante sfogo da parte di Antonio Conte. Il tecnico ha manifestato un acceso malumore. Oggi è previsto un incontro chiarificatore con la società azzurra.

Antonio Conte è da sempre un allenatore esigente, a partire da se stesso. Il momento che sta vivendo il Napoli, 5 ko da inizio stagione, 3 in campionato e 2 in Champions League, ha portato a molte critiche. Gli azzurri stanno faticando in Europa, una sola vittoria, ma sono a -2 dalla vetta in Serie A. Il pesante ko di Bologna ha però portato Conte a fare riflessioni pesanti già ieri nella conferenza post partita. Il tecnico non è infatti soddisfatto del lavoro della squadra ma anche del suo. Lui in primis si aspettava di più da questo avvio di stagione. Per oggi è previsto un incontro con la società azzurra.

Conte, oggi incontro chiarificatore con il Napoli

Il ko di Bologna ha portato a pesanti ripercussioni in casa Napoli. Antonio Conte ha manifestato infatti un pesante malumore nella conferenza stampa post di ieri. Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Direttore, Michele Criscitiello, è previsto per oggi un incontro tra il club e l’allenatore. Necessario quindi un confronto tra le parti per chiarire il significato delle parole di Conte e le volontà del tecnico ma anche degli azzurri. Il Napoli ha vissuto un inizio di stagione tribolato. 5 ko, 3 in campionato, tutti in trasferta con Milan, Torino e Bologna e 2 in Champions League, con il Manchester City e con il PSV, 6-2 in Olanda.

Risultati che uniti ad una classifica che non vede il Napoli comandare, come fatto nella scorsa stagione con il successo finale, ha creato malumori nella piazza, soprattutto per i brutti risultati in Champions, una sola vittoria su 4. Antonio Conte anche non è apparso per nulla contento delle recenti prestazioni dei suoi sottolineando la mancanza di alchimia mostrata nella scorsa stagione e prendendosi anche lui parte della colpa. L’incontro di oggi sarà quindi fondamentale per far confrontare le due parti, allenatore e società e chiarire tutti i punti in questione.

Napoli, le parole di Conte

Così Antonio Conte ha commentato il momento del Napoli nel post partita: “Parlo di cuore, voglia, fame. Aspetti che ti portano a fare qualcosa di straordinario come abbiamo fatto lo scorso anno. Stiamo facendo molta fatica, in questo momento non siamo squadra e mi dispiace perché sono passati 4 mesi. Mi prendo tutta la responsabilità ma non sono convinto di poter cambiare le cose.

Non sono questioni tecnico tattiche su cui si può lavorare in campo: i trapianti di cuore non si possono fare. Mi auguro di ritrovare il trasporto e l’entusiasmo che avevamo in passato. Questa squadra dovrebbe avere l’ambizione di fare un campionato da protagonista, invece in questo momento ognuno sta pensando al proprio orticello. Ho affrontato questo problema tre settimane fa, ma siamo di nuovo punto e a capo. Questo significa che non sto facendo un buon lavoro”.