John Elkann, presidente della Ferrari, il giorno dopo il deludente Gran Premio del Brasile ha parlato così della gara, pungendo in maniera chiara Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ecco le sue parole.
Dopo la prova opaca della Ferrari in Brasile, John Elkann non ha usato giri di parole: il presidente del Cavallino ha espresso il suo disappunto, indirizzando critiche chiare a Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
Ferrari, le dure parole di John Elkann
Queste le parole di Elkann dal salone d’onore del Coni: “Il Brasile è stata una grande delusione, se guardiamo il campionato di Formula 1 possiamo dire che abbiamo i meccanici che stanno vincendo il campionato con le prestazioni e tutto quello che è stato fatto sul pit stop. Se guardiamo i nostri ingegneri non c’è dubbio che la macchina è migliorata. Se guardiamo il resto, non è all’altezza. E sicuramente abbiamo dei piloti che è importante che si concentrino a guidare e che parlino meno, perché abbiamo davanti a noi delle gare importanti e non è impossibile ottenere il secondo posto. In Bahrain abbiamo vinto il titolo Wec, quando la Ferrari è unita si ottengono risultati”.
Il trionfo Ferrari nel WEC
Se in Formula 1 le cose vanno malissimo, nel campionato mondiale endurance la Ferrari può sorridere festeggiare una vittoria storica. Dopo i successi a Le Mans, la scuderia del Cavallino Rampante ha portato a casa il Mondiale endurance.
A più di cinquant’anni dall’ultima volta, la Ferrari torna regina del Mondiale WEC. Nella 8 Ore del Bahrain, ultimo appuntamento del WEC 2025, il Cavallino Rampante conquista entrambi i titoli iridati, chiudendo una stagione straordinaria. A cadere sotto i colpi delle 499P di Maranello sono Porsche e Cadillac, mentre tra i piloti trionfano Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado.
La gara ha visto il ritorno al successo della Toyota, che ha piazzato una doppietta con la GR010 #7 davanti alla #8. In classe LMGT3 il successo di tappa va alla Lexus #87 del team Akkodis, ma la vera festa è per la Porsche del Manthey 1st Phorm: Riccardo Pera, Ryan Hardwick e Richard Lietz portano a Stoccarda il titolo mondiale.