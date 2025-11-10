John Elkann, presidente della Ferrari, il giorno dopo il deludente Gran Premio del Brasile ha parlato così della gara, pungendo in maniera chiara Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ecco le sue parole.

Ferrari, le dure parole di John Elkann

Queste le parole di Elkann dal salone d’onore del Coni: “Il Brasile è stata una grande delusione, se guardiamo il campionato di Formula 1 possiamo dire che abbiamo i meccanici che stanno vincendo il campionato con le prestazioni e tutto quello che è stato fatto sul pit stop. Se guardiamo i nostri ingegneri non c’è dubbio che la macchina è migliorata. Se guardiamo il resto, non è all’altezza. E sicuramente abbiamo dei piloti che è importante che si concentrino a guidare e che parlino meno, perché abbiamo davanti a noi delle gare importanti e non è impossibile ottenere il secondo posto. In Bahrain abbiamo vinto il titolo Wec, quando la Ferrari è unita si ottengono risultati”.

