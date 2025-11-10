Ieri sera, Lionel Messi è tornato nel posto che lo ha reso grande, nello stadio in cui ha vinto tutto. Il fuoriclasse argentino è stato nel nuovo Camp Nou, lo ha visitato e gli ha reso omaggio, esprimendo poi un desiderio.

Nel silenzio carico di ricordi del nuovo Camp Nou, Lionel Messi ha rivissuto le emozioni di un passato glorioso. Lì dove la sua leggenda è nata, il campione argentino è tornato per rendere omaggio alla sua storia e confessare un desiderio dal sapore speciale.

Messi, le parole dal Camp Nou

Lionel Messi ha affidato al suo profilo Instagram un pensiero romantico dopo aver visitato il nuovo Camp Nou: “Ieri sera sono tornato in un posto che mi manca con l’anima. Un posto dove sono stato immensamente felice, dove voi mi avete fatto sentire mille volte la persona più felice del mondo. Magari un giorno potessi tornare, e non solo per salutarti come giocatore, come non ho mai potuto fare…”

