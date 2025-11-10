Maurizio Sarri non ha dedicato parole carine alla classe arbitrale dopo il ko della sua Lazio contro l’Inter. Il tecnico si è auspicato la chiamata in Italia di arbitri dall’estero.

Inter-Lazio, ha fatto traboccare il vaso in casa Maurizio Sarri. Dopo la gara il tecnico si è infatti sfogato in conferenza stampa contro gli attuali arbitri italiani dichiarando che oramai lui non ne vede più all’altezza. Sarri si augura quindi che vengano chiamati direttori di gara dall’estero. L’episodio che ha fatto infuriare il tecnico biancoceleste è il mancato giallo a Lautaro Martinez con Mattia Zaccagni poi costretto a rimanere fuori dal campo. Un arbitraggio, quello di Manganiello, che non ha convinto il tecnico biancoceleste che ha ritenuto non all’altezza il direttore di gara dopo la sfida, criticandone pesantemente l’operato.

Lazio, Sarri attacca la classe arbitrale

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato così nel post Inter-Lazio, l’operato arbitrale di Manganiello: “Il fallo di Lautaro Martinez era da giallo, si incazzava anche Padre Pio lì. Poi Zaccagni non era neanche potuto rientrare. L’arbitro non ha inciso sul risultato, ma penso sia ora di noleggiare gli arbitri all’estero, non ne vedo più all’altezza. Di sicuro non quello di stasera“. Un attacco pesante quello del tecnico, che non cerca alibi per il ko, 2-0 contro l’Inter, ma manda una pesante frecciata a Manganiello ma anche a tutta la classe arbitrale italiana, ritenuta non adatta e non all’altezza dal tecnico biancoceleste. Una critica, l’ennesima agli arbitri italiani, in una stagione che sta vedendo tanti, troppi errori, soprattutto nelle ultime giornate di campionato. Un’insoddisfazione, quella di Sarri che sembra essere però collettiva e appartenere anche a tanti altri addetti ai lavori.

Una situazione, quella arbitrale che sta vedendo sempre più squadre lamentarsi e gli errori aumentare di weekend in weekend. Le parole di Sarri sono soltanto la naturale conseguenza di un periodo negativo e pieno di errori. Lo sfogo del tecnico è andato immediatamente virale con tanti tifosi che hanno da subito appoggiato le dichiarazioni di Sarri. La gara ha visto la Lazio faticare e perdere 2-0, il tecnico ha voluto comunque specificare come l’arbitraggio non abbia influito sul risultato. Il suo attacco non è quindi una ricerca di un alibi per il ko. Ma una constatazione personale di una classe arbitrale ritenuta da Maurizio Sarri, inadeguata e non all’altezza, tanto che il tecnico della Lazio si auspicherebbe addirittura il noleggio di fischietti stranieri per le gare di Serie A.