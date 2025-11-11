E’ cominciato il ritiro della Francia. L’arrivo dei calciatori, muniti di super look è sembrato una vera e propria sfilata di moda adatta alla Paris week.

Marchi di alta moda e vestiti di lusso, questo e tanto altro è la “sfilata” dei calciatori della Francia, arrivati per cominciare il ritiro in vista delle gare di qualificazione al prossimo Mondiale contro Ucraina e Azerbaigian. Gare chiave con Les Bleus attualmente primi a +3 sull’Ucraina seconda e con un +6 in differenza reti rispetto al +1 dell’Ucraina. Una doppia sfida che sarà fondamentale e che non potrà essere sbagliata dai ragazzi di Deschamps. L’arrivo dell’Equipe de France è stato però epico con la sfilata pubblicata sui social della Nazionale. Una carrellata di campioni con dei look pazzeschi.

Francia, la “sfilata” dei campioni

Una “sfilata” vera e propria quella dei calciatori della Nazionale Francese che come spesso accade sono arrivati al ritiro con dei look pazzeschi. Una passerella quella pubblicata dall’Equipe de France dove le stelle della Francia indossavano capi dei più rinomati marchi mondiali. La Paris Week si è trasferita direttamente al centro tecnico della Francia dove si è radunata la nazionale. Hanno infatti “sfilato” tutte le stelle convocate da Deschamps. Da Kyllian Mbappé fino all’ex Milan Theo Hernandez, passando da Florian Thauvin. Le stelle francesi hanno confermato di apprezzare e non poco i bei vestiti e i look ricercati. Non è infatti la prima volta che i calciatori dell’Equipe de France si presentano in ritiro addobbati con i marchi più ricercati al mondo. Ecco il video:

𝐈𝐋𝐒 𝐒𝐎𝐍𝐓 𝐋𝐀̀ ! 🇫🇷🔥 Dernier rassemblement de l’année pour nos Bleus 💙 pic.twitter.com/DyNl4xh42Z — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 10, 2025

Ora due gare da non sbagliare

Non solo il fuori-campo. La Francia deve pensare ora al campo. L’Equipe de France affronterà infatti due gare cruciali a cominciare dall’impegno di giovedì in casa contro l’Ucraina. Una gara che se vedesse il successo della Francia, qualificherebbe immediatamente la banda Deschamps al Mondiale. Un ko invece metterebbe a rischio playoff la nazionale transalpina. In classifica la Francia guida a 10 punti. 3 vittorie con Ucraina, Islanda e Azerbaigian e un pari 2-2 in Islanda.

L’Ucraina è seconda a -3. Con un successo aggancerebbe Les Bleus. La differenza reti al momento premia la Francia, +6, contro il +1 dell’Ucraina. Nell’ultima gara, la Francia andrà poi in Azerbaigian, domenica 16. L’Ucraina invece ospiterà l’Islanda, terza a 4 punti e unica ad aver fermato fino ad ora la Francia nelle qualificazioni. Un doppio impegno quindi da non sbagliare per centrare la qualificazione diretta al Mondiale.