Le ultime dichiarazioni dell’agente di Stanislav Lobotka sul futuro del centrocampista del Napoli hanno aperto possibili scenari di cessione, alla base c’è ciò che chiede Antonio Conte.

In un’intervista concessa a Sport24, Branislav Jašurek, agente di Stanislav Lobotka, ha tracciato un quadro realistico del futuro del suo assistito. Parole che lasciano intravedere una possibile separazione.

Il futuro di Lobotka ancora al Napoli? Risponde l’agente

Queste le parole da parte del procuratore di Lobotka: “Se Stanislav vincerà il terzo titolo con il Napoli, per lui sarà sicuramente più facile andarsene. È vero che ora ha un contratto migliorato, che a Napoli si trova bene e che potrebbe restare ancora per diversi anni. Ma ha già 30 anni ed è quasi irrealistico continuare a questo livello fisicamente, con Antonio Conte che gli chiede cose brutalmente impegnative.

Un trasferimento nella prossima estate potrebbe avere assolutamente senso, dipende dalla cifra. Stanislav è felice in Italia ma, se Conte restasse ancora a Napoli, credo che mi metterebbe pressione addosso per andarsene a giugno. Ma l’estate è ancora lontana”.

Chi è Lobotka: età, carriera, ruolo

Stanislav Lobotka, nato il 25 novembre 1994 a Nitra, Slovacchia, è uno dei centrocampisti più intelligenti e disciplinati della Serie A. Cresciuto nel settore giovanile del Nitra, ha rapidamente mostrato qualità tecniche e tattiche superiori alla media, tanto da guadagnarsi un trasferimento in Danimarca al Nordsjælland, dove ha iniziato a farsi notare nel panorama internazionale. Dotato di una visione di gioco acuta, Lobotka si distingue per la capacità di leggere le partite, dettare i tempi e smistare il pallone con precisione chirurgica.

La sua carriera ha preso slancio con il passaggio al Celta Vigo, dove ha affinato le sue doti in un campionato tatticamente complesso come la Liga. La solidità difensiva unita alla capacità di gestire il possesso lo rendono un perno ideale per squadre che vogliono costruire dal centrocampo. Nel 2020 è arrivato al Napoli, portando equilibrio e affidabilità in un centrocampo ricco di qualità. La sua adattabilità, la disciplina tattica e la costanza negli allenamenti lo hanno reso un punto fermo nella rosa azzurra, pur non essendo sempre protagonista sotto i riflettori.

Oltre al club, Lobotka è un elemento importante della nazionale slovacca, con cui ha partecipato a competizioni internazionali, mostrando leadership e determinazione.

Stanislav Lobotka non è un centrocampista appariscente, ma i numeri raccontano la sua importanza silenziosa. Al Napoli, dalla sua arrivata nel 2020, ha giocato oltre 100 partite tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee.