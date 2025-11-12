Brutte notizie per il Napoli: André-Frank Zambo Anguissa ha riportato un nuovo infortunio durante l’ultima partita. Il centrocampista camerunese, punto fermo della mediana azzurra, rischia uno stop significativo.

L’episodio è avvenuto nel corso dell’allenamento, quando Zambo Anguissa si è fermato improvvisamente. Lo staff medico del Camerun sta valutando l’entità del problema muscolare, le prime sensazioni non sembrano positive. Nelle prossime ore sono attesi gli esami strumentali che chiariranno i tempi di recupero.

Zambo Anguissa si è fermato nel corso dell’allenamento con il Camerun a causa di un problema muscolare. In attesa di conoscere l’entità del problema, che verrà valutata al rientro in Italia, il centrocampista salterà la semifinale playoff contro la Repubblica Democratica del Congo, oltre all’eventuale finale. Da capire se Anguissa tornerà subito in Italia.

Frank Zambo Anguissa è stato l’MVP del match tra Lecce e Napoli. Al termine del match contro il Lecce il calciatore ha raccontato un curioso retroscena con Antonio Conte avvenuto durante la gara.

La gara tra Lecce e Napoli ha visto protagonisti due calciatori degli azzurri. Vanja Milinkovic Savic e Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista è diventato con l’arrivo di Antonio Conte una vera e propria macchina da gol. 10 in 49 partite. Numeri mostruosi rispetto a tutta la sua carriera. Durante la gara contro i salentini si è verificato un curioso retroscena, il centrocampista avrebbe infatti provato a calmare il suo allenatore in un momento particolarmente concitato della gara. Conte infatti vuole spesso vincere e molto volte si scalda anche più del dovuto. Anguissa nell’intervista immediatamente post gara ha raccontato tutto.

Napoli, Anguissa calma Antonio Conte

Frank Anguissa ha commentato la vittoria contro il Lecce. Così ai microfoni di DAZN nel post gara: “Io non mi sento sottovalutato. Ho detto calma al mister? Il mister ci dà sempre la voglia e la cattiveria giusta. Siamo contenti di lavorare con lui, ma qualche volta durante la partita bisogna essere tranquilli per gestirla però capisco che per lui da fuori è difficile. Voleva vincere, per questo ci dà sempre pressione. Era importante vincere questa partita, a Lecce è sempre stata tosta e volevamo vincere. Lo abbiamo fatto e siamo contenti, per noi sono tre punti molto importanti come quelli con l’Inter e dobbiamo continuare così“.

Un curioso retroscena quindi quello raccontato dal centrocampista che ha disputato l’ennesima gara straordinaria nelle ultime 2 stagioni con Antonio Conte. Il tecnico della svolta per Anguissa. 10 gol in 49 partite. Con il Napoli erano stati solo 5, la metà nelle precedenti 116 partite. Non solo quindi Scott McTominay, e Kevin De Bruyne, ora infortunato. Antonio Conte può contare su un altro centrocampista dal gol facile. Un calciatore che sta diventando sempre più fondamentale e che il tecnico dovrà saper sostituire quando andrà in Coppa d’Africa.