Poco prima della conferenza stampa in vista della sfida contro l’Irlanda, il capitano del Portogallo, Cristiano Ronaldo si è divertito giocando a nascondino con i giornalisti.

Manca sempre meno al traguardo dei 1000 gol in carriera per CR7: il fuoriclasse portoghese punta il sesto Mondiale con il Portogallo e prima della partita contro l’Irlanda è stato uno dei protagonisti in conferenza stampa, scatenando le reazioni esilaranti da parte dei giornalisti presenti in sala.

“Tutti questi numeri mi rendono felice. Una nazionale e una squadra non dipendono da un solo giocatore, ma è importante avere qualcuno che possa fare la differenza con i gol. Sono dati interessanti”: l’attaccante dell’Al-Nassr fino a questo momento è a quota 953 gol in carriera.

Cristiano Ronaldo protagonista prima della conferenza

Questa sera il Portogallo affronta l’Irlanda a Dublino, e una vittoria garantirebbe alla squadra allenata dal commissario tecnico Roberto Martínez la qualificazione alla kermesse che si svolgerà nel 2026 in America. “Voglio giocare questo Mondiale. Se non lo volessi, non sarei qui. Se questo film diventasse realtà, chiuderei la carriera in grande stile, se necessario”.

Prima della conferenza Cristiano Ronaldo si è divertito con poco, come se stesse giocando… a nascondino, prima di presenziare in sala stampa e sottoporsi alle domande dei giornalisti.

Cristiano Ronaldo was a little bit too early for Portugal’s press conference in Dublin this evening, but popped in for a quick photo nonetheless #RTEsoccer pic.twitter.com/ioNZtbZs0A — RTÉ Sport (@RTEsport) November 12, 2025

Ancelotti esalta Ronaldo… e spera in un invito!

Cristiano Ronaldo e Carlo Ancelotti hanno vinto la Champions League insieme al Real Madrid. La attesissima Decima. In una recente intervista per il quotidiano AS, l’attuale commissario tecnico del Brasile si è soffermato sul suo ex calciatore e dell’ennesimo record che ha puntato nella sua incredibile carriera: “Cristiano arriverà sicuramente a 1000 gol e, quando ci riuscirà, voglio essere invitato alla celebrazione di questo grande traguardo”.