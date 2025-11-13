Kings League, gli amici di Yamal scatenano la rissa: cosa è successo

Lamine Yamal dopo le prime due stagioni incredibili con la maglia del Barcellona e della Nazionale spagnola, in quest annata sta faticando. Fuori dal campo, la stella dei blaugrana però sta facendo parlare di sé nella maniera sbagliata. Anche a causa di chi lo circonda.

Finora la stagione 2025/26 non è stata all’altezza delle aspettative, ma Lamine Yamal non smette di far parlare di sé. Il giovanissimo fuoriclasse del Barcellona, che da quest’anno gli ha affidato la maglia numero 10, non sembra esserne troppo preoccupato. Anzi, continua a far parlare di sé nella maniera sbagliata.

Durante questa sosta per le Nazionali, il fuoriclasse non è insieme alla selezione spagnola per via in un Sorrento. E si trova a casa insieme ai suoi amici. Ma è proprio il gruppo dei suoi amici fanno parlare del fuoriclasse spagnolo. Invitati dallo stesso Yamal ad assistere alla sfida della Kings League tra i Porcinos e la sua formazione La Capital hanno fatto scoppiare una rissa durante la sfida.

La sfida tra i Porcinos e La Capital di Yamal

La partita tra la formazione dei Porcinos, già punzecchiata da Yamal prima del Clasico, e La Capital è finita male per la squadra di Lamine. Il riusltato finale è stato eloquente 11-3 per i Porcinos e una dura sconfitta per la Capital. Tuttavia, nonostante il risultato della sfida sia stato piuttosto negativo, è passato in secondo piano rispetto a quanto accaduto durante la sfida stessa.

La rissa scatenata dagli amici di Yamal

Il gruppo di amici del quartiere dove è cresciuto Yamal avrebbero cominciato a discutere animatamente durante la gara con altre persone presenti. Il cugino del giocatore, Moha,, che avrebbe attaccato verbalmente uno dei giocatori in campo. Dalla provocazione del cugino di Yamal ne sarebbe nato un diverbio tra gruppi di “tifosi”.

🇪🇸 Escándalo en la Kings League ⚠️Amigos de Lamine Yamal inician una trifulca luego de un partido. ⚽️El equipo del futbolista del Barcelona, La Capital CF, perdió por 11-3 ante Porcinos FC, pero el resultado quedó en un segundo plano. 👉El entorno de la estrella del Barcelona… pic.twitter.com/21UTCxhF20 — DNewsOK (@DNewsOK) November 13, 2025



Successivamente la discussione si sarebbe trasformata in una brutta rissa da condannare. Tante le persone coinvolte, tra cui gruppi di persone legate a diversi giocatori in campo. Insomma, un brutto episodio di violenza che non fa altro che alimentare le voci “sbagliate” intorno a Yamal, sempre più nell’occhio del ciclone.

Yamal, al centro di una polemica tra Federazione e Barcellona

Quello della rissa è solo l’ultimo episodio di un periodo piuttosto agitato per Yamal. Infatti, il giocatore solo qualche giorno fa aveva rinunciato alla Nazionale per via di una situazione poco chiara tra Federazione spagnola e Barcellona. Lamine era infatti stato convocato ma successivamente la sua convocazione era stata annullata per via di un trattamento per la pubalgia per cui sono richiesti 10 giorni di stop. Una situazione di cui la Federazione non era stata informata.