Napoli, l’esito degli esami di Anguissa è una mazzata: infortunio e tempi di recupero

Il Napoli attraverso un comunicato ha annunciato l’esito degli esami dopo l’infortunio di Anguissa con la Nazionale del Camerun. Brutte notizie per Antonio Conte.

Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Infortunio Anguissa: i tempi di recupero

Il centrocampista camerunese si è fermato durante un allenamento con la sua Nazionale, a pochi giorni dalla sfida contro la Repubblica Democratica del Congo, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dopo essersi sottoposto ai consueti accertamenti di rito per valutare l’entità del problema muscolare, Zambo Anguissa dovrebbe restare ai box probabilmente due mesi, se non addirittura tre. Il 2025 dell’ex Fulham si può così considerare concluso!

Dopo Lukaku e De Bruyne, Conte per un altro centrocampista

La situazione infortuni in casa Napoli sta diventando un enorme problema per Antonio Conte: l’infortunio di Zambo Anguissa si aggiunge ai lunghi stop di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku nel corso di questa prima parte di stagione. Il Napoli si vede così costretto a dover rinunciare a tre pedine importanti: per quanto riguarda l’attaccante belga sono passati circa 90 giorni dal problema patito in amichevole a Ferragosto.

L’ex Chelsea e Inter accelera per essere al top della forma e tornare a disposizione per l’Udinese con un grande obiettivo prefissato: la Supercoppa Italiana a Riad. Il centrocampista, a sua volta, affronta un altro calvario nella sua carriera dopo l’ennesimo infortunio al bicipite femorale della coscia destra che lo sta costringendo a uno stop di circa 4 mesi, con rientro previsto per la prossima primavera.

Out in Coppa d’Africa

Ma le brutte notizie non finiscono qui perché Zambo Anguissa non prenderà parte anche alla prossima Coppa d’Africa: la competizione si svolgerà in Marocco tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, con inizio previsto per il 21 dicembre e fine il 18 gennaio.