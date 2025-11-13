SI HD

Sheva o Javi Moreno? Il futuro di Santi deve essere in Premier

Sheva o Javi Moreno? Il futuro di Santi deve essere in Premier

Il futuro di Santiago Gimenez potrebbe passare dalla Premier League. Il Milan, con l’agente Rafaela Pimenta, valuta la possibilità di una cessione a gennaio per riequilibrare rosa e bilancio, dopo mesi di rendimento altalenante e scelte di mercato discusse.

Cedere Santiago Gimenez a gennaio, contando sui buoni uffici in tutta Europa della sua agente, Rafaela Pimenta: a una cinquantina di giorni dall’inizio del mercato, il Milan valuta la fattibilità di un’idea che potrebbe cambiare le sorti di presente e futuro.

Equilibri tecnici e limiti di bilancio

Troppo spesso infatti, si parte dal giudizio in entrata, senza tenere conto che, bilancio alla mano, la possibilità di aggiungere una punta o meno non dipende solo da una volontà tecnica e da una necessità tattica. Numericamente infatti, questa squadra è stata tenuta “stretta” volontariamente: seppur corretto sulla carta, mettere dentro un nuovo numero 9 sballerebbe gli equilibri immaginati per esempio dopo l’acquisto di Nkunku.

Il falso storico della punta mancata

Perché che piaccia o meno, a volte si fa finta di dimenticare che il fatto che il Milan quest’estate “non abbia preso la punta” sia un falso storico: da Casa Milan sono usciti 40 milioni di cartellino per Nkunku. Al massimo, arrivati al 13 novembre, sarebbe quindi il caso di iniziare a fare una riflessione seria su quanto azzeccato sia stato questo forse.

Nkunku e la riflessione sul progetto tecnico

Tuttavia, essendo l’ex Chelsea ancora non bocciabile del tutto, ecco che l’unica soluzione rimane quella del punto di partenza: trovare un amatore per il Bebote.

Un mercato in salita per Gimenez

Detto che nessuno, letteralmente nessuno, lo acquisterebbe per ciò che vale oggi, bisognerà provare a sfruttare due fattori:

1) il valore del giocatore un anno fa — quando mezza Premier League lo avrebbe preso di corsa, ma lui scelse il Milan;
2) l’estrema penuria di centravanti in giro per il mondo, che può spingere chi ne ha bisogno anche a tentare rimpasti che possono sembrare poco sensati.

Il ruolo decisivo di Rafaela Pimenta

Mescolare con una delle migliori agenti al mondo e con una valutazione a bilancio abbastanza bassa (dei 30 milioni, un anno è già stato ammortato… inserendo un prestito con obbligo a giugno, scatterebbero altri sei mesi in meno, per un totale intorno ai 20 milioni) e allora diventa tutt’altro che impossibile.

Le prossime settimane saranno decisive

Prossime settimane di contatti decisivi: l’Inghilterra può essere ancora di attualità, seppur non più di prima fascia.

Un bivio per la carriera di Santiago Gimenez

Ma la novità è che anche Santiago Gimenez forse lo ha capito: cambiare aria potrebbe essere l’unica medicina per salvare la carriera di chi doveva essere l’erede di Shevchenko, ma che oggi sembra più Javi Moreno.

