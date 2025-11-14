Futuro Bagnaia, è arrivato l’atteso annuncio: ora è ufficiale

Francesco Bagnaia sta facendo tanta fatica in questo preciso momento in MotoGP, e adesso ha annunciato cosa intende fare nel 2026.

Francesco Bagnaia, abituato a lottare per il mondiale dal 2021 in poi, ha subito una batosta difficile da credere e sopportare per un campione del mondo come lui. Il pilota italiano della Ducati non soltanto non è mai stato in grado di lottare con Marc Marquez per il mondiale, ma neanche con il fratello Alex.

E adesso, in vista dell’ultimo Gran premio di Valencia, rischia di concludere addirittura quinto in campionato. Marco Bezzecchi è a un passo dal raggiungimento della terza posizione in classifica generale a livello matematico, dietro solo alla coppia dei fratelli Marquez, mentre Pedro Acosta si trova a soli tre punti dal numero 63 campione in MotoGP nel 2022 e nel 2023.

In ogni caso, considerando la difficile stagione che lo ha visto protagonista e l’approdo all’ultima tappa del campionato, Francesco Bagnaia ha avuto modo e occasione di annunciare cosa intende fare in ottica 2026.

Bagnaia, annuncio ufficiale: che cosa ha detto

Francesco Bagnaia arriva a Valencia con l’obiettivo di concludre il week end di gara in maniera positiva e serena, più di quanto non è riuscito a fare fino a questo momento nel corso di tutto il 2025. Pochi i week end da ricordare, troppi quelli da dimenticare e i dubbi su un 2026 pieno di insidie si fanno sempre più intensi e insistenti. Pensare al futuro adesso però è assolutamente controproducente.

Quello che Francesco Bagnaia deve fare è concentrarsi su prove, qualifiche, Sprint Race e gara in terra spagnola, cercare di fare un buon lavoro e poi proseguire nel modo migliore possibile nei test immediatamente successivi alla domenica. Del resto, lui è il primo che non vede l’ora di concludere questa amara stagione di MotoGP. Come riportato da FormulaPassion, il tre volte campione del mondo di motociclismo considera quella attuale una annata davvero complicata, in cui lui e la Ducati hanno lavorato moltissimo, fatto molta fatica in alcune gare e meno in altre, ma in linea generale Bagnaia e il suo team non sono mai riusciti ad essere solidi nei risultati.

Poi l’annuncio: “Continueremo a lavorare, l’obiettivo è tornare competitivi e costanti nelle prestazioni. Sfrutteremo anche in questo senso l’ultimo fine settimana di gara e poi il test del martedì”. A quanto pare, in ottica 2026, Francesco Bagnaia non si dà per vinto e cercherà di dimenticare al più presto la stagione peggiore della sua carriera da motociclista professionista.