Inter, Marotta sulla scelta di Chivu: “Vi svelo il motivo”

Nelle ultime ore Giuseppe Marotta è tornato a parlare della scelta di Cristian Chivu come allenatore dell’Inter, e lo ha fatto con toni decisi, quasi stupiti di fronte allo scetticismo che ha accompagnato il suo arrivo. Durante un intervento all’executive master della RCS Academy, il presidente nerazzurro ha chiarito una volta per tutte la posizione della società.

Marotta ha ammesso di non capire l’effetto sorpresa che la nomina di Chivu ha generato nell’opinione pubblica: secondo lui, la bravura del tecnico era sotto gli occhi di tutti già da tempo.

Inter, le dichiarazioni di Marotta su Chivu

Queste le dichiarazioni di Marotta: “Io mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto… Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito”.

