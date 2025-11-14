400° gol da senior per Kylian Mbappe tra club e nazionale: 27 al Monaco, 55 con la Francia, 62 nel Real Madrid e 246 al PSG!

Nella vittoria della Francia che ha superato 4-0 l’Ucraina, la stella del Real Madrid, Kylian Mbappe ha segnato rispettivamente il suo 399° e 400° gol in carriera. 26 anni, 537 partite giocate tra tutte le competizioni. L’ex Monaco ha messo nel mirino Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L’argentino ha toccato quota 900 mentre il portoghese è a 953.

Mbappe da record: 400 gol in carriera a 26 anni

Un traguardo storico per il numero 10 del Real Madrid e della Nazionale Francese: a TF1, il capitano dei Blues non si nasconde: “400 non è un numero che impressiona la gente. Se vuoi passare alla storia e rimanere in quella cerchia che sconvolge la gente, devi aggiungerne almeno altri 400! Ho ancora molta strada da fare. Ma sono molto felice. È un traguardo simbolico. Voglio iniziare subito ad aggiungerne altri 400″.

🚨 537 matches. 400 goals. 152 assists. 26 years old. Kylian Mbappé Lottin. ✨ pic.twitter.com/jVkXqTTpBv — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 14, 2025

Traguardo dei 1000 come CR7? “È irreale. Non avremmo mai pensato di poterlo raggiungere! Dobbiamo provarci, abbiamo una sola carriera. Il tempo vola. Cerco di godermi ogni momento e ogni partita per lasciare il segno. Real Madrid? Quando non si vince al Real Madrid, la gente parla molto. Abbiamo giocato male nelle ultime due partite e lo sappiamo, ma torneremo dopo la sosta pronti a battere l’Elche. Siamo tutti uniti per vincere tutti i titoli di questa stagione”, ha dichiarato dopo a Cadena Cope.

Francia ai Mondiali

Kylian Mbappé a marqué lors de chacun de ses 6 derniers matchs en Bleu et devient le 1er français à le faire depuis Jean-Pierre Papin (1991, 7 matchs) 🔥 pic.twitter.com/QZV2tfjyFe — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025



La Francia di Deschamps si è qualificata ai Mondiali. I Bleus hanno dominato il gruppo D con merito e hanno staccato il pass per la competizione che si svolgerà in America la prossima estate. Mbappe si scatena nella ripresa con due gol e un assist: prima sblocca il match con un tocco sotto dagli 11 metri, poi sfrutta al meglio l’assist di Ekitike per il momentaneo 3-0 e regala, successivamente, al centravanti del Liverpool, la gioia del quarto gol con cui si concluderà il match.