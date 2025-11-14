Ultim’ora Sinner, ritiro clamoroso: ATP Finals nel caos

Jannik Sinner, in un modo o nell’altro, finisce sempre al centro dell’attenzione. Qualosa che è accaduto pure stavolta.

Jannik Sinner è un giocatore straordinario, dotato di un talento semplicemente eccezionale e difficile anche soltanto da raggiungere, figurarsi superare. Ma non è soltanto questo il tennista altoatesino, perché si tratta anche di un professionista esemplare, che lavora un sacco per cercare di dimostrare a sé stesso e agli altri di poter realizzare successi davvero considerevoli.

Proprio per questa ragione, è così apprezzato da tifosi, appassionati e addetti ai lavori legati al grande tennis. Anche a Torino, in previsione delle ATP Finals, il tennista numero due al mondo sta rubando la scena un po’ a tutti quanti, dimostrando per l’ennesima volta di che pasta è fatto.

E, a quanto pare, sta accadendo questo non soltanto nei confronti dei giocatori presenti in Piemonte per l’evento di chiusura della stagione 2025: scopriamo di più a riguardo.

Sinner, che batosta: succede in previsione delle ATP Finals

Jannik Sinner non risparmia nessuno, sia dentro che fuori dal campo. Lo sa bene anche la televisione, dato che uno dei programmi più attesi del momento non avrà luogo proprio a causa del seguito legato alle prestazioni di Jannik Sinner e del fatto che le ATP Finals sono già adesso seguitissime. Per quanto riguarda il programma TV, si tratta di Gigi e Vanessa – Insieme, che sarebbe dovuto andare in onda in questi giorni ma che, invece, viene rinviato al 19 novembre.

Questo perché competere con Sinner e gli altri tennisti di livello internazionale, in un momento di grande fama e popolarità dello sport con la racchetta per eccellenza, avrebbe potuto mettere non poco i bastoni fra le ruote alla nuova trasmissione. Anche perché le ATP Finals di Torino vanno in onda pure su Raidue. Essendo visibili a tutti quanti, in poche parole, Mediaset sarebbe messa ancor più alle strette dalla decisione di iniziare comunque con il nuovo progetto con protagonisti Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. L’obiettivo di Silvio Berlusconi è quello di sfidare la Rai nel raggiungimento della vetta del prime time con la prima trasmissione con grande protagonista da conduttore Gigi D’Alessio. Meglio aspettare, però.

Perché, al momento, non esiste evento di intrattenimento che riesca a dare più spettacolo e a convincere di più rispetto a quello che effettivamente riesce a fare Jannik Sinner con una racchetta e una pallina da tennis. Gli italiani, un po’ come quando correva Valentino Rossi in MotoGP, hanno il loro nuovo pupillo. E non gli staccano gli occhi di dosso nemmeno per sbaglio, specialmente quando le sue partite sono visibili a tutti quanti come in questo caso. Di questo, evidentemente, Berlusconi e il resto della Mediaset hanno pensato (giustamente) di doverne tenere conto.