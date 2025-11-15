Dopo la vittoria sulla Moldavia e il successo della Norvegia contro l’Estonia, l’Italia è ormai condannata ai playoff. Manca solo l’aritmetica per gli spareggi verso il Mondiale 2026.

Le speranze di arrivare primi, per l’Italia, è ridotta al lumicino. Anche battendo la Norvegia, la differenza reti premierebbe Haaland e compangni, che hanno un +29 contro un +12 degli azzurri. La certezza, che domenica sera diventerà anche aritmetica, è che la Nazionale italiana si giocherà l’accesso al prossimo Mondiale attraverso i playoff, a prescindere dall’esito delle altre partite del girone. A San Siro, dunque, un match interessante per testare ulteriormente le potenzialità dell’Italia in vista dei playoff. Andiamo a conoscere insieme sorteggio, regolamento e possibili incroci.

Playoff Mondiali, come funzionano

Partiamo da un dato temporale: i playoff per i prossimi Mondiali si giocheranno a marzo 2026. Il sorteggio, però, ci sarà giovedì 20 novembre. Ai playoff parteciperanno tutte le squadre che chiuderanno al secondo posto il proprio raggruppamento in ognuno dei dodici gironi delle qualificazioni ai mondiali.

Le altre quattro contendenti, inserite nell’urna di giovedì prossimo, saranno le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 tra coloro che non si sono già garantite un pass per i Mondiali o per i playoff stessi.

Le 16 squadre saranno sorteggiate in quattro distinti percorsi di spareggio (A, B, C e D) e si sfideranno in semifinale e finale, entrambe in gara secca. Le 4 vincitrici accederanno alla Copppa del Mondo 2026, in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ma come funziona il sorteggio? Le dodici seconde dei gironi delle qualificazioni sono classificate in base al loro posto nel ranking Fifa di novembre 2025: le prime quattro (tra cui l’Italia) saranno inserite in prima fascia.

Le possibili avversarie dell’Italia

Semifinale e finale, entrambe in gara secca. I playoff prevedono questo inquadramento e, allo stato attuale delle cose, considerando che l’Italia sarà in prima fascia nel sorteggio della prossima settimana, giocherà sicuramente in casa la semifinale.

Tra le possibili avversarie ci sono le ripescate dalla Nations League: dunque Galles, Romania, Svezia o Irlanda del Nord. Allo stato attuale questa è la situazione, ma ovviamente, considerando che domenica ci saranno le ultime gare della fase a gironi, la classifica è in evoluzione e qualcosa potrebbe cambiare.