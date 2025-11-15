Sinner, sconcerto a Torino: accade tutto alle ATP Finals

Jannik Sinner è al centro dell’attenzione pure a Torino, essendo grande protagonista alle spettacolari ATP Finals.

Jannik Sinner è uno dei giocatori più amati e chiacchierati in assoluto in questo momento. Il tennista italiano, insieme a Carlos Alcaraz, rappresenta il meglio del meglio che il tennis ha da offrire in questo momento.

Due atleti fantastici e professionisti esemplari, che si rispettano enormemente pur regalando una competizione davvero considerevole in mezzo al quadrato di gioco. Anche a Torino, per le ATP Finals, sia l’italiano che lo spagnolo stanno dando il massimo per ottenere il migliore risultato possibile.

Stavolta, però, abbiamo deciso di parlare di qualcosa di diverso rispetto ai soliti argomenti tennistici. Perché è vero che quanto stiamo per discutere è accaduto e sta accadendo durante l’evento di Torino, ma allo stesso tempo in questo caso le gesta in campo di Sinner c’entrano relativamente.

Sinner, accade tutto a Torino: i dettagli

Ciò a cui stiamo facendo effettivamente riferimento riguarda la fidanzata di Jannik Sinner, ovvero la bellissima modella danese Laila Hasanovic. A Torino in particolare, ha rappresentato una tifosa eccezionale e d’eccezione per il giocatore azzurro, tant’è vero che gli addetti ai lavori l’hanno inquadrata un sacco di volte, soprattutto nei primi minuti della partita disputata contro Felix Auger-Aliassime all’interno dell’Inalpi Arena. Una partita vinta dominando da parte del tennista azzurro.

Tornando a parlare della modella, che ha compiuto 25 anni qualche giorno fa festeggiandoli in Alto Adige, si torvava proprio vicina dalle parti dell’angolo di Sinner. Seduta in terza fila, dietro a Simone Vagnozzi e Darren Cahill, si è goduta lo spettacolo che il suo attuale compagno è stato capace di regalare. Certo, nel suo volto tensioni ed emozioni contrastanti non sono mancate, ma è normalissimo che sia così. Una partita di tennis, specialmente nei momenti salienti, può donare un sacco di divertimento a chiunque abbia volontà e fortuna di seguirla, tanto dal vivo quanto dalla televisione.

Adesso che la bella modella è legata a uno dei tennisti più forti al mondo, sicuramente avrà potuto capirlo. In più, considerando gli sguardi mostrati dinanzi alle telecamere, avrà potuto comprendere anche cosa prova ogni volta la madre di Jannik Sinner. Del resto, e anche questo è abbastanza chiaro, quando in campo ci finisce qualcuno a cui teniamo, le reazioni non sono esattamente pacate. Ma è anche bello così, così come è bello vedere tutto questo interesse nei confronti dell’altoatesino in quello che fa da parte della sua famiglia e della sua fidanzata.